Jennifer López y Alex Rodríguez están haciendo todo lo posible para salvar su relación Tras múltiples reportes que habían roto su compromiso, una fuente asegura que la cantante y el expelotero están haciendo un gran esfuerzo por permanecer juntos. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Alex Rodríguez estarían luchando por salvar su amor y compartir el mayor tiempo posible juntos. Por ello, el expelotero de 45 años viajó el sábado nuevamente a República Dominicana, donde visitó a la actriz que se encuentra ahí grabando su nueva película Shotgun Wedding, reportó People. "El viajó para pasar unos días más con Jennifer", aseguró una fuente a la revista. "Está haciendo un gran esfuerzo y quiere que Jennifer esté feliz". Esta es la segunda vez que Rodríguez visita Quisqueya para estar al lado de la cantante desde que ambos anunciaron el 13 de marzo que se encuentran "trabajando" en su relación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la fuente, el deportista está supuesto a regresar a Miami antes de que inicie la temporada de béisbol el 1ro de abril. Por su parte, López tiene que permanecer en esa isla del Caribe por un par de semanas más para grabar las últimas escenas de su película. "Están haciendo todo para poder priorizar su relación", comentó la fuente. "Jennifer se emocionó al verlo en persona. Realmente están intentando resolver las cosas. Fue un reencuentro feliz". Jennifer Lopez and former pro-baseball player Alex Rodriguez attend the 2019 Vanity Fair Oscar Image zoom Credit: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images La fuente agregó que aunque la pareja ha disfrutado el tiempo compartido, aún le falta mucho por solucionar —por lo que ambos están tomando las cosas a paso lento. "Aún tienen mucho que resolver antes de que su relación vuelva a ser maravillosa", dijo. Anteriormente, la fuente había comentado que la cantante estaría contemplando romper con Rodríguez por algún tiempo, pero ahora se siente feliz de que están juntos. "Ha estado contemplando terminar su relación con Alex por seis meses", aseguró. Sin embargo, Rodríguez acompañó a la cantante a la Casa Blanca para su presentación en la toma de posesión del presidente Joe Biden en enero, y pasó el día de San Valentín con ella. En febrero, la intérprete confesó a la revista Allure que había asistido a terapia de pareja con su prometido durante la cuarentena para solidificar su relación luego de tener que cancelar su boda en dos ocasiones debido a la pandemia.

Share options

Close Login

View image Jennifer López y Alex Rodríguez están haciendo todo lo posible para salvar su relación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.