Jennifer López y Alex Rodríguez mirando propiedades en California, Alessandra Ambrosio muy coqueta en la playa y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Jennifer López y Alex Rodríguez estaban buscando una nueva propiedad en California, Alessandra Ambrosio está de vacaciones en Brasil con su novio y un beso, Johnny Depp está rodeado de mujeres y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Pareja en el amor y los negocios Image zoom Jennifer López y Alex Rodríguez fueron vistos consultando con colaboradores mientras observaban propiedades en Hollywood, CA. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Beso de fin de año Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La modelo Alessandra Ambrosio compartió un beso apasionado con su novio Nicolo Oddi en Brasil. 2 de 10 Applications Ver Todo Chicas playeras Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La brasileña también disfrutó un tiempo en la playa con su hija Anja. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Sonríe Image zoom Grosby El actor Johnny Depp asistió al legendario espectáculo del cabaret Lido en París. 4 de 10 Applications Ver Todo Noche de chicas Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Jessica Alba y Kelly Rowland se reunieron con Olivia Munn para salir a cenar sushi. 5 de 10 Applications Ver Todo Sin miedo Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La cantante Jessica Simpson y su hija Maxwell divirtiéndose en la nieve. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Día de niños Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Kourtney Kardashian fue vista disfrutando almuerzo en Rosti Cafe y luego llevó a los niños a pintar cerámica en Calabasas, CA. 7 de 10 Applications Ver Todo ¡Feliz cumpleaños! Image zoom TM/Bauer-Griffin/GC Images El jugador de baloncesto LeBron James celebró su cumpleaños con su esposa Savannah. 8 de 10 Applications Ver Todo Con su "señorita" Image zoom Photo © 2019 The Image Direct/The Grosby Group Camila Cabello de paseo con su novio Shawn Mendes por Toronto, la ciudad natal del cantante canadiense. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Carro lujoso Image zoom Photo © 2019 x17/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Después de cenar con su amiga Sofía Richie, Kylie Jenner se fue en su Rolls-Royce azul. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Jennifer López y Alex Rodríguez mirando propiedades en California, Alessandra Ambrosio muy coqueta en la playa y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.