¡Jennifer Lopez y Alex Rodriguez anuncian que siguen juntos! "Estamos trabajando en algunas cosas" La pareja salió al paso de los rumores de ruptura para defender su relación por la que aseguran siguen apostando. Así informaron en un comunicado a PEOPLE. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas horas después del anuncio de su posible ruptura por parte de varios medios, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han confirmado que siguen juntos. A través de un comunicado oficial de la pareja obtenido por nuestra revista hermana, PEOPLE, han informado de su intención de seguir luchando por su relación. "Estamos trabajando en algunas cosas", lee el escrito. Una fuente cercana a la pareja aseguró a dicha publicación que "ellos nunca rompieron de manera oficial ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Han pasado por un mal momento, pero no han roto", añadió. La misma persona aseguró a PEOPLE que los rumores de una supuesta infidelidad con Madison LeCroy no tienen nada que ver con su distanciamiento. Es la separación física a la que están sometidos por trabajo lo que les ha afectado más. "Ella está trabajando en la República Dominicana y él en Miami, así que es difícil verse, especialmente durante la cuarentena y tras la COVID-19.... pero quieren intentar seguir juntos", explicó la fuente allegada. Image zoom Credit: Steve Granitz/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su anuncio oficial llega poco después del revuelo mundial producido tras extenderse la noticia de su separación. Alex y Jennifer siempre se han mostrado como una de las parejas más queridas y fuertes del medio. Su intención no es tirar la toalla, sino seguir luchando por su amor. Los mejores deseos para ambos.

