JLo visita a Ben Affleck en el set de su película: mira las mejores fotos de los famosos

Ben Affleck y Matt Damon
JLo visita a Ben Affleck en el primer día de rodaje de la nueva película de Nike
Los actores grabando escenas para su nuevo proyecto, un biopic sobre el ex ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro.

Jennifer López
JLo visita a Ben Affleck en el primer día de rodaje de la nueva película de Nike
Y la Diva del Bronx apartó tiempo de su apretada agenda laboral para visitar a su novio en el set de grabación.

Diego Boneta y Adria Arjona
Diego Boneta, Gloria Estefan, Andy García y Adria Arjona desfilan por la alfombra morada de la presentación de la película "El Padre De La Novia"
Los protagonistas de El padre de la novia, que estrena el próximo 16 de junio por HBO Max, desfilaron en la alfombra morada de la presentación de la película junto a Gloria Estefan y Andy García.

Erika Buenfil
Erika Buenfil desfila por la alfombra morada de la presentación de la película "El Padre De La Novia"
La actriz también desfiló por la alfombra morada de la presentación de la película El padre de la novia, que se llevó a cabo en la capital mexicana.

Eva Longoria
Eva Longoria prepara bebidas con su marca de tequila en el Foro de Empoderamiento de la Mujer
La actriz y productora preparó bebidas con su marca de tequila en el Foro de Empoderamiento de la Mujer

Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski celebró su cumpleaños en las paradisíacas playas de México
La modelo celebró su cumpleaños número 31 en la paradisíaca playa Tulúm de México, acompañada de amigos.

