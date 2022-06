JLo visita a Ben Affleck en el set de grabación junto a su hija: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez con su hija Emme Maribel Muñiz Credit: x17/The Grosby Group JLo con Emme y Gerard Piqué reaparece en Estocolmo tras su separación con Shakira: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez da vibras de boda luciendo un hermoso vestido blanco mientras visita a Ben Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y su hija Emme —a quien hace unos días presentó en la Gala Blue Diamond de la Fundación Los Angeles Dodgers utilizando pronombres neutros—visitaron a Ben Affleck en el set de su proyecto en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gerard Piqué Gerard Piqué, con aspecto un tanto sombrío, llega a la conferencia Brilliant Minds en Estocolmo Credit: Photo © 2022 Zuma Press/The Grosby Group El ex de Shakira fue fotografiado con una sonrisa de oreja a oreja en la conferencia Brilliant Minds en Estocolmo. 2 de 6 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe y Tristan ponen sus diferencias a un lado para un almuerzo previo al Día del Padre con True Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Tristan Thompson se unió a la estrella de telerrealidad para un almuerzo familiar previo al Día del Padre de Kardashians en Sagebrush Cantina en Calabasas. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Livia Brito y Arap Bethke Livia brito y Arap en Mujer de Nadie Credit: Mezcalent Los actores grabando una escena de la telenovela Mujer de nadie, producción de Giselle González que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 4 de 6 Ver Todo Hugh Jackman Hugh Jackman se da un chapuzón en los Hamptons después de dar positivo en Covid-19 Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El protagonista de Wolverine tomó un baño matutino en la playa en East Hampton Hamptons, a días de dar positivo por covid por segunda vez. 5 de 6 Ver Todo Drake Drake Celebrated Release of “Honestly, Nevermind” at Miami’s STORY Credit: WORLD RED EYE El cantante canadiense de 35 años celebró el lanzamiento de su nuevo álbum Honestly, Nevermind, en el club Story, en Miami. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

