Jennifer López deja el frío de Canadá para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia en Los Ángeles Jennifer López se encontraba en Canadá y dejó todo para ir corriendo a celebrar Thanksgiving con su familia en el sur de California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Jennifer López | Credit: Jennifer López/Instagram Jennifer López no pierde oportunidad de pasar tiempo con sus hijos, ¡y mucho menos en unas fiestas tan familiares como el Día de Acción de Gracias! Por tanto, la Diva del Bronx dejó todos sus quehaceres en Canadá para ir corriendo a celebrar Thanksgiving con su familia en Los Ángeles. JLO estaba en Canadá envuelta en la filmación de su próxima película, The Mothers, dirigida por Niki Caro, que llegará a los cines a fines del 2022. "Estoy en camino a casa después de estar aquí en Smithers, Canadá, por #TheMother, para ver a mi familia y Los Cocos en Acción de Gracias. Los quiero a todos", dijo en un mensaje desde su cuenta de Instagram. En el video que acompañó dicho mensaje, a López se le ve bien abrigada disfrutando de la nieve —pero muy entusiasmada de saber que regresaría con los suyos a pasar estas fechas tan especiales, así como las Navidades. El pasado mes, una fuente declaró a People que para la cantante y actriz no hay Navidades sin sus hijos. "Para Jennifer, la Navidad se trata de los niños", dijo la fuente. "Lo hace muy especial para ellos. Le encanta la Navidad", afirmó. "Este año, será necesario planificar un poco más ya que Ben también quiere estar con sus hijos. Todavía no han tomado ninguna decisión específica sobre las vacaciones y todavía lo están resolviendo todo", indicó la fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que desde que decidieron retomar su relación puesta en pausa casi veinte años atrás, López y Affleck tratan de pasar mucho tiempo juntos y comparten con sus respectivas familias. Las pasadas festividades de Halloween la pasaron con sus hijos en Malibú, un destino que al actor y director de Hollywood le encanta.

