Vestida toda de blanco Jennifer López se prepara para el debut de su nueva película Shotgun Wedding Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Como si fuera una novia @JLO deslumbró en Hollywood donde presentó su nueva peli. 😍😍 ¡Mira las mejores fotos de los famosos de hoy! #Miralos ¡Además! Fotos de Anuel AA, J Balvin, Rosalía y muchos más, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx llegó vestida toda de blanco nupcial al histórico teatro El Capitán de Hollywood, CA., para hablar en el show de Jimmy Kimmel sobre su nueva película, Shotgun Wedding. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio J Balvin y Usher J Balvin Usher Paris Fashion Week 2023 Credit: Pierre Suu/Getty Images El reguetonero colombiano posó feliz con su colega en el show de Amiri Menswear durante la Semana de la Moda de París, que se realiza actualmente. 2 de 7 Ver Todo Rosalía Rosalia Louis Vuitton 2023-2024 Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La catalana también se encuentra en el la Ciudad Luz donde hizo su debut en las pasarelas de la firma Louis Vuitton para luego ofrecer un concierto especial para un agrupo de afortunados VIPS. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Anuel AA Anuel AA Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM El cantante habló largo y tendido a su paso por los estudios de Sirius XM, en Nueva York. El cantante puertorriqueño está por dar la bienvenida a la hija que espera con su esposa —y también cantante— Yailin la más viral. 4 de 7 Ver Todo Jena Ortega Jena Ortega Saint Laurent Paris Fashion Week 2023 Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La estrella de la aclamada serie Wednesday Addams (Netflix) posa con un look sofisticado y ochentero frente al logo de Yves Saint Laurent en la Semana de la Moda de París. 5 de 7 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Princesa de Gales Credit: John Phillips/Getty Images La princesa de Gales demuestra que al mal tiempo hay que darle buena cara al mostrar su mejor sonrisa en una actividad de su agenda oficial realizada en Londres. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Delivers Hunter College Winter Commencement Address Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La modelo, autora y mamá fue captada en un momento reflexivo antes de brindar un discurso a los graduados de Hunter College en la Ciudad de Nueva York. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

