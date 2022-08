Jennifer López vestida toda de blanco va de compras con Ben Affleck ¡lujo al máximo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck segunda luna de miel en Italia Credit: Splash News/The Grosby Group La pareja del momento deslumbra en una de las boutiques más exclusivas de Milán. ¡Además! Shakira y su supuesto mensaje oculto para Gerard Piqué; y Angelina Jolie muestra su lado rebelde con piercing en el ombligo, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck segunda luna de miel en Italia Credit: Splash News/The Grosby Group La pareja de recién casados detuvo el tráfico de las calles de Milán donde pasan su segunda luna de miel. Ella iba toda vestida de blanco y más sexy que nunca y aquí la vemos a las puertas de una de las boutiques de más calibre, Brunello Cucinelli, donde cada prenda cuesta cientos o miles de $$$. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira gorra indirecta Gerard Piqué Credit: Zuma Press/The Grosby Group La barranquillera ha descolocado a los fans con el atuendo que llevó para jugar al tenis en Barcelona y que iba coronado por esta coqueta gorra que según el runrún llevaba escrita una directa muy directa para su ex, Gerard Piqué. 2 de 9 Ver Todo Anuel AA Anuel AA Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group El marido de Yailin La Más Viral visitó una conocida zapatería en el centro comercial Plaza de las Américas en San Juan, Puerto Rico, donde hizo un donativo de $75,000 dólares a beneficio de una organización que ayuda a niños y adultos con discapacidades, ¡bien! 3 de 9 Ver Todo Anuncio François-Henri Pinault y Salma Hayek Salma Hayek, François-Henri Pinault Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles, CA. descubrimos a la actriz y productora mexicana con su marido acaramelados como tortolitos antes de entrar al restaurante Giorgio Baldi. ¡Y qué tal el bronceado de la doña! 4 de 9 Ver Todo Danna Paola Danna Paola recibe disco de oro Credit: Mezcalent En Ciudad de México encontramos a la actriz y cantante recibiendo dos tremendas menciones: disco de oro y de platino por las altas ventas y reproducciones de sus sencillos "Sie7e" y "K.O.", ¡wow! 5 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofía vergara Credit: The Image Direct /The Grosby Group Vistiendo de rojo carmín y haciendo la señal de la victoria la colombiana deslumbró en Los Ángeles, donde actualmente graba la nueva temporada del hit America's Got Talent. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Angelina Jolie Angelina Jolie muestra sus abs de acero Credit: Backgrid/The Grosby Group La que siempre anda de negro pero rara vez muestra su ombliguito perforado es la ex de Brad Pitt y madre de seis hijos, a quien captamos por las calles de L.A.,¡miaaauuuu! 7 de 9 Ver Todo Portia DeRossi y Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres Credit: Backgrid/The Grosby Group La retirada conductora del show Ellen (der.), se dejó ver por primera vez en público desde el fallecimiento de su expareja, la también actriz Anne Heche. Así la vimos saliendo del almuerzo con su actual pareja. 8 de 9 Ver Todo Belinda Bencic y Alex de Minaur Belinda Bencic and Alex de Minaur Credit: Park Terrace Hotel Para empezar el US Open por todo lo alto, los tenistas se dieron cita al evento A Toast To Tennis en el Park Terrace Hotel, en Nueva York, donde degustaron de algunos bocados y disfrutaron de las vistas imponentes de la ciudad. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

