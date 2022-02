Jennifer López revela que tuvo "miedo" de regresar con Ben Affleck La tres veces divorciada asegura que es muy "bello" que la vida le haya concedido una segunda oportunidad para vivir su romance con el actor nacido en Boston. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dicen por ahí que en la vida no existen las segundas oportunidades. Pero basta con mirar a Jennifer López y Ben Affleck para poder comprobar que para toda regla siempre hay excepciones. Justo debido al circo mediático que se formó por aquellos años en que la pareja era conocida como Bennifer y se comprometía en matrimonio, tanto JLO como Ben han sido cautelosos esta vez a la hora de expresarse sobre su renovado amor y salvo algunas entrevistas que han dado muchísimo de qué hablar, los tortolitos se han limitado a aparecer en fotos de paparazzi. Salvo ahora que la actriz, productora, modelo y madre se alista para estrenar su cinta Marry Me, al lado de Owen Wilson y Maluma. Al ocupar la portada de esta semana de PEOPLE, JLO se ha explayado como nunca para confesar, incluso, que a la hora de reanudar su romance con Ben "tuvo un poquito de miedo" por la enorme atención que las nuevas despertarían y quizá también para evitar vivir la pesadilla que fue su relación y de lo cual tuvieron una probada cuando veranearon juntos en Capri, en julio pasado. "Es bello que esta historia de amor pueda tener una segunda oportunidad", manifestó radiante JLO al posar en su mansión californiana que a la postre se ha convertido en la oficina de Ben mientras ella se encuentra en dicha ciudad. Un video que dejaba en claro lo que ocurre cada vez que JLO y Ben exhiben su amor en público. Es la pesadilla que ambos buscan evitar. "No queremos que nada de eso vuelva a salir a cuento nuevamente ", asegura JLO al respecto: "Antes, como que pusimos nuestra relación allá afuera y fuimos inocentes, entonces quedamos un poquito machucados", se sinceró la intérprete de "On the Floor" y "Love Don't Cost a Thing". Esta vez estamos como que '¡wow!, estamos tan felices'", contó JLO a PEOPLE. "Ahora somos mayores, somos más inteligentes; tenemos más experiencias estamos en lugares distintos de nuestras vidas; ahora tenemos hijos y estamos muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores [de ello] porque este es muy momento hermoso para todos nosotros". Jennifer Lopez, Ben Affleck SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer López y Ben Affleck sostuvieron un apasionado romance de 2002 a 2004 que concluyó con la disolución de su compromiso de matrimonio. Los caminos de la pareja volvieron a cruzarse a principios de 2021 al poco tiempo de que él terminara su relación de casi un año con la actriz cubana Ana de Armas y ella disolviera su compromiso matrimonial con el expelotero de los Yankees Alex Rodríguez. "Cuando encuentras a alguien y de verdad, de verdad lo amas y tienes una segunda oportunidad de revivir eso: Eso es extraordinario, es la cosa más bella y nosotros no la damos por hecho", afirma al respecto JLO.

