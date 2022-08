Jennifer López luce increíble figura a sus 53 años y en traje de baño: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez hace una sesión de fotos sexy en traje de baño en Capri Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group JLo arrancó suspiros a sus 53 años en sexy traje de baño: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez hace una sesión de fotos sexy en traje de baño en Capri Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La actriz y cantante luce espectacular a sus 53 años. La Diva del Bronx lució así de radiante durante una sesión fotográfica en Capri en donde mostró su figura voluptuosa y seductora en un atrevido traje de baño amarillo. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gerardo Bazúa Gerardo Bazua comparte un paseo romántico en bicicleta con su novia Laura Camarena Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El ex de la cantante mexicana Paulina Rubio fue fotografiado en un romántico paseo en bicicleta con su novia Laura Cristina Camarena. Los tortolitos hicieron una pausa durante su paseo para darse un tierno beso. 2 de 6 Ver Todo Camila Vásquez Camila Vásquez abogada de Johnny Depp sale de una cena con Marion López y familia en Catch Steak LA Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La abogada de Johnny Depp muy sonriente saliendo de una cena con el presentador Mario López y familia en Los Ángeles. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Diego Luna Diego Luna saluda a sus fans al llegar al set de Good Morning America Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Antes de llegar al set de Good Morning America, en Nueva York, el actor mexicano de 42 años saludó a sus fans y hasta firmó algunos autógrafos. 4 de 6 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza se suma a la tendencia Barbiecore para la premiere de la pelicula “Day Shift” en Miami Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La Miss Universo 2020 llegó al estreno de la película Day Shift, en Miami, luciendo un ceñido vestido en tono rosa. 5 de 6 Ver Todo Jimmy Fallon Jimmy Fallon Credit: Triton Productions El presentador del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon visitó la tienda de Valentino en Los Hamptons y se tomó esta foto del recuerdo junto a un automóvil eléctrico WeMoke. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

