Jennifer López con sofisticado top blanco sale de paseo con su hijo Max

Ben Affleck, Jennifer Lopez y su hijo Max Credit: Splash News/The Grosby Group

Guapísima y sonriente la Diva del Bronx apareció con su hijo y luego repartió besos con Ben Affleck. Además: Marc Anthony y Nadia Ferreira se comen a besos, y Kate del Castillo irreconocible en Nueva York, ¡míralos!

Muy felices

Ben Affleck, Jennifer Lopez y su hijo Max Credit: Splash News/The Grosby Group

Jennifer López apareció radiante con un sofisticado top blanco de cuello alto y camino a almorzar comida mexicana con su hijo Max Muñíz y su amado Ben Affleck (no fotografiado) en Los Ángeles.

Repartiendo besos

Ben Affleck, Jennifer Lopez y su hijo Max Credit: x17/The Grosby Group

Antes de descubrir su look blanco como la nieve, la diva le dio tremendo beso a su prometido Ben Affleck quien, como de costumbre, apareció muy casual.

Besos y apapachos

Marc Anthony, Nadia Ferreira Credit: Backgrid/The Grosby Group

Y si de besos apasionados hablamos ¡miren nada más el que Nadia Ferreira le plantó a su prometido, Marc Anthony! Así los cachamos de paseo en un yate por Florida.

Pura vida

Marc Anthony, Nadia Ferreira Credit: Backgrid/The Grosby Group

PREMIUM EXCLUSIVE Según fuentes, la parejita estuvo acompañada del locutor Enrique Santos y el salsero cantó, bailó, fumó, y gozó de lo lindo el paseo.

Impactante

Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group

Y luego de que la colombiana Shakira parara el tráfico en la Gran Manzana ahora le ha tocado el turno a Khloé Kardashian quien dejó a todos boquiabiertos con este vestido color azul turquesa que llevó a la presentación de la programación 2022 de Disney HULU, ¡wow!

¡Hola Nueva York!

Kate del Castillo Credit: Charles Sykes/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images

Y las redes están que arden con las imágenes que han surgido de la mexicana Kate del Castillo y su aspecto durante una presentación de Telemundo en Radio City Music Hall de Nueva York, algunos incluso aseguran que no la reconocieron.

¿Cómo dijo?

Salma Hayek Credit: Backgrid UK/The Grosby Group

Sorprendente la carita de la mexicana Salma Hayek durante las filmaciones de la película Magic Mike 3 en Londes, al lado del apuesto Channing Tatum. ¿Qué instrucciones le estaría dando el director?

Marcando la diferencia

Paula Abdul y Luis Fonsi Credit: World Red Eye

Y en Miami captamos al cantautor Luis Fonsi al lado de la cantante y coreógrafa Paula Abdul en la segunda gala anual de Playing for Change Foundation que homenajeó a ambos artistas y recaudó $1 millón para costear programas musicales y artísticos para los jóvenes.

Pido la palabra

mauricio ochmann Credit: Mezcalent

Sonriente y tranquilo Mauricio Ochmann habló sobre su próxima gira por la Unión Americana para presentar el espectáculo Actuando en vida, donde interpretará temas musicales y hablará de su vida y su camino a la fama.

Chica citadina

Jessica Alba Credit: Backgrid/The Grosby Group

Otra que se dejó ver muy sofisticada por las calles de Nueva York fue la californiana de sangre mexicana Jessica Alba quien se encuentra en la Gran Manzana en viaje de negocios.

