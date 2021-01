Close

Jennifer López tiene tres deseos para el 2021: ¿cuáles son? La cantante puertorriqueña se prepara para darle la bienvenida al nuevo año de una manera muy especial — ¡junto a mil de sus seguidores! Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López está más que lista para darle la bienvenida al nuevo año con una larga lista de deseos que incluye salud, esperanza y felicidad. “Ha sido un año difícil para muchos, y esperemos que podamos empezar el nuevo [año] con una perspectiva positiva y optimista”, comentó la cantante a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A tan solo unas horas de saludar al nuevo año, la intérprete puertorriqueña se prepara para dar su última función del 2020 como parte del elenco invitado a la tradicional celebración de fin de año Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. López interpretará por primera vez su más reciente sencillo, “In the morning”. “New Year’s Rockin’ Eve en Times Square es un evento tan simbólico, que estamos emocionados de presentarnos y mantener la tradición, aunque este año sea un poco diferente”, dijo la cantante. Image zoom Credit: Ana Carballosa No obstante, sus fanáticos salen ganando. Tras su esperada presentación, López ha invitado a un puñado de seguidores a su after party especial, donde además celebrará el lanzamiento oficial de su línea de belleza J.Lo Beauty. Mil fanáticos se han ganado un espacio en la exclusiva sesión que dirigirá desde su cuarto de baño, donde simbólicamente “lavará” el 2020. “Ya que la mayoría de nosotros permaneceremos [en casa] este año para la celebración [de Año Nuevo], aún necesitamos buena energía y entretenimiento para bailar toda la noche en casa”, comentó. “Estoy ansiosa de ojalá poder estar de gira nuevamente y volver a conectar con mis fanáticos. Los he extrañado tanto. ¡[Estoy] lista para el 2021!”. Image zoom Credit: Ana Carballosa A pesar de los obstáculos y el cambio de vida forzado que exigió este año, López asegura haber aprendido una valiosa lección durante estos desafiantes meses. “El lado bueno que encontré de este añ, es la calidad de tiempo que pasé con [mi prometido] Alex [Rodríguez] y nuestros hijos. No hubiésemos tenido esa oportunidad bajo circunstancias normales”, aseguró.

