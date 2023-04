Jennifer López recurre al instinto maternal más primitivo en su nueva película The Mother Mira el avance de The Mother, la nueva película de Jennifer López. ¡Esta historia de acción la muestra como nunca antes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras dar vida a una bailarina exótica en la película Hustlers, ahora Jennifer López da vida a una madre que es capaz de todo por proteger a su hija en el drama de acción The Mother. La nueva película de la Diva del Bronx la muestra como nunca antes, convertida en una mujer capaz de matar para salvar a su hija. El trailer de la película The Mother muestra a la Diva del Bronx transformada en una asesina que sale de su escondite para proteger a su hija de 12 años. "Soy una asesina, pero también soy una madre", dice en el avance. "Y voy a morir protegiéndola a ella". En esta dramática historia, el personaje de López es forzada a dar a su hija en adopción cuando la bebé nace para protegerla de enemigos peligrosos que quieren vengarse de ella. Cuando su hija, ya convertida en adolescente, es amenazada, el personaje de López arriesga su propia vida para salvarla. En el trailer vemos que ella y la adolescente se escoden en Alaska de sus enemigos, hasta que deben enfrentarlos. "La están usando a ella para llegar a mí", dice JLO en otra parte del video, lleno de adrenalina. Dirigida por Niki Caro, la creadora de la película de Disney Mulán, The Mother incluye también a Joseph Fiennes y Gael García Bernal en su elenco estelar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez en The Mother por Netflix Credit: Doane Gregory/Netflix © 2023. La última vez que López hizo un personaje de acción fue en el 2012, en la película de suspenso Enough, donde encarna a una madre que busca salir de una relación de violencia doméstica. "Yo sabía que Jennifer era la única actriz para este papel", dijo la directora de The Mother a PEOPLE. Jennifer Lopez en The Mother Credit: Doane Gregory/Netflix (c)2023 Niki Caro dice que la película es muy poderosa porque pone a una madre en el centro de una película de acción, como la gran protagonista, y que es "un regalo para las madres", una manera de celebrarlas. Jennifer Lopez en The Mother Credit: Ana Carballosa/Netflix © 2023. The Mother estrena en Netflix el 12 de mayo, el fin de semana del Día de las Madres.

