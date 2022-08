Jennifer López reveló que sufrió un ataque de pánico ¿qué lo causó? La cantante dio a conocer los hábitos que ha implementado en su rutina diaria para evitar otro espantoso episodio Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Jennifer López sin duda presume de ser perfecta. Sin embargo, la cantante admitió que no todo es color de rosa y su salud se ha visto afectada por el exceso de trabajo. La puertorriqueña de 52 años confesó que la falta de sueño y el agotamiento físico a principios de su carrera, la llevaron a experimentar un espantoso ataque de pánico que la hizo reorganizar su vida. A través de su boletín informativo, López detalló la importancia de un buen descanso. "Hubo una época en mi vida cuando solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba en el set todo el día y en el estudio toda la noche y haciendo [entrevistas de] prensa y filmando vídeos los fines de semana. Estaba a finales de mis 20's y pensaba que era invencible", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La prometida de Ben Affleck admitió que en la década de los noventa, no le daba prioridad al descanso y su estilo de vida la llevó a experimentar un ataque de pánico que la hizo replantarse sus hábitos y cambiar completamente de actitud. "Estaba sentada en un camper y todo el trabajo y el estrés que conlleva, aunado a la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó", dijo. "Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en todo lo que debía hacer ese día y de repente sentí que ya no me podía mover. No podía ver con claridad, y los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó". Jennifer López 59th GRAMMY Awards - Arrivals Jennifer López | Credit: Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic Sin saber qué le sucedía, pidió que la llevaran al médico. "Ahora sé que fue un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel entonces, ni si quiera había escuchado el término", reveló. "Pensé que me estaba volviendo loca". El galeno que atendió a la intérprete de "On the floor", la tranquilizó y le dio recomendaciones que le cambiaron la vida. "Me di cuenta de lo grave que pueden ser las consecuencias si ignoraba lo que mi cuerpo y mente necesitaban para estar saludables. Y ahí empezó mi camino hacia el bienestar", aceptó la actriz. "Dormir, para mí, es el secreto de belleza más subestimado que existe", y contunuó. "Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y te vas a un espacio donde te preservas y regresas como nueva, una persona más joven de lo que eras. En ocasiones me despierto y dijo, '¡Wow, acabo de perder 10 años en mi cara! Eso es lo que significa dormir una buena noche puede hacer para ti, y se acumula con el tiempo". Jennifer López 2022 iHeartRadio Music Awards - Press Room Jennifer López | Credit: Photo by Steve Granitz/FilmMagic Según el sicólogo clínico Michael J. Breus, que pertecene al Consejo Americano de Medicina del Sueño, un buen sueño es como pasar un día en el spa. "Dormir es lo primordial para que el cuerpo se recupere y repare a sí mismo a un nivel celular", explicó Breus a la revista Psychology Today, según el Daily Mail. "Es durante el sueño que una flotilla de hormonas apoya la salud celular y la apariencia juvenil empieza a trabajar". Por su parte, la Academia Americana Medicina del Sueño, sugiere que los adultos necesitan entre siete y nueve horas de sueño por noche, menos de eso puede tener efectos fuertes en la salud, incluyendo un incremento en los ataques de ansiedad.

