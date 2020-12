Close

Jennifer López celebra su nueva línea de belleza ¡posando sin gota de maquillaje! La Diva del Bronx desnuda su rostro con un impactante close-up que muestra su piel radiante ¡Mira, mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López ha vuelto a dejar a la red con la boca abierta de par en par al publicar un video que celebra el lanzamiento de su nueva línea de belleza y en el cual aparece no maquillada y acicalada -como uno imaginaría- sino con el rostro completamente desnudo y sin gota de maquillaje. En un impactante video que la Diva del Bronx colgó este miércoles se observa un acercamiento a su rostro que da fe de su hermosa y radiante piel y que no da muestras de maltrato por el sol o arrugas, a pesar de que la nuyorican ya suma los 51 años. "Este momento es un sueño hecho realidad para mí", exclamó la doña en el post que suma más de 19 millones de vistas en menos de 24 horas de publicado. "Estoy muy emocionada de finalmente compartir mi [colección] JLOBEAUTY con ustedes". Por cierto que para quienes no han conseguido sus productos de JLo Beauty la doña compartió en exclusiva a People en Español un valioso secretito de belleza: “Mi mamá solía decir que el aceite de oliva era la cura para todos los males y es lo que he usado por años porque realmente funciona”, confesó López. “Así es que cuando fuimos a hacer esto, eso fue lo primero que dije, 'debe tener extracto de aceite de oliva como base'". Image zoom Credit: IG/JLO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JLo Beauty incluye ocho productos para el cuidado de la piel cuya elaboración requirió de tres décadas de investigación, dos años de producción y el uso de 100 fórmulas. Los precios de lo productos oscilan entre $18 y $79.

