Jennifer López y Shakira listas para el Super Bowl LIV y más fotos de los famosos ¡Míralos!

Además: Una tímida Selena Gómez rehuye de los paparazzi; Eva Longoria y su bebé Santi se la pasan bomba en el parque; Pitbull calienta motores para el Super Bowl; Sofía Vergara parando el tráfico en Hollywood, y más fotos de los famosos ¡Míralos!

¡Todo listo!

Shakira y Jennifer López deslumbraron en su conferencia de prensa ofrecida en Miami donde desgranaron algunos detallitos de su ansiada presentación en el Super Bowl LIV de este domingo ¡Qué ganas de verlas!

¡Agárrala!

Por cierto que ahí ambas divas tuvieron la oportunidad de probar sus habilidades con el balón ¡Qué tal J-LO!

Compermisito

Usando una camiseta con la estampa del rapero Snoop Dogg una tímida Selena Gómez intentó escabullirse de los paparazzi al salir de un salón de uñas en West Hollywood.

Felices los dos

Eva Longoria y su bebito Santiago Bastón se lo pasaron bomba jugando en el parque

¡Sorpresa!

En Miami, el comediante Kevin Hart (izq.), charló animadamente con el cantante Pitbull durante la presentación de SiriusXM en el Super Bowl LIV, luego de que se anunciara que el cubano será uno de los invitados en el show de medio tiempo.

Majísima

Sofía Vergara se abre paso luego de visitar el lujoso almacén de Saks Fifth Avenue en Beverly Hills.

Cita amorosa

El romance de la mexicoamericana Lauren Sánchez y el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, sigue viento en popa y en Nueva York los vimos salir muy juntitos de un almuerzo con la poderosa editora Anna Wintour.

Mirá nada más

La Reina Letizia de España observa divertida la camiseta con su nombre que le regaló el equipo nacional de waterpolo durante una ceremonia oficiada en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid.

Vea pues

En Miami captamos a la estrella de raíces dominicanas y boricuas Michelle Rodríguez saludando a los fans con los brazos abiertos durante su participación en The Road to F9.

