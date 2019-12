Jennifer López sexy en la nieve y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next James Devaney/GC Images) Además: Kylie Jenner de compras por Beverly Hills; el hijito de Jessica Alba está enorme; Cristiano Ronaldo cosecha premios a manos llenas y José Ron atareadísimo en Ciudad de México ¡Míralos! Empezar galería ¡Let it go! Image zoom James Devaney/GC Images) Como princesa de cuento y aún en medio de una nevada, Jennifer López apareció glamurosa y radiante en la entrega de premios IFP Gotham Awards que se llevaron a cabo en Nueva York. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Con su príncipe Image zoom Lawrence Busacca/Getty Images for IFP Dentro de la elegante gala, celebrada en el fabuloso salón Cipriani, la doña apareció muy juiciosita al lado de su prometido, Alex Rodríguez. 2 de 10 Applications Ver Todo Compritas Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby En Beverly Hills captamos a Kylie Jenner comprando en una boutique, a pocos días de su supuesto reencuentro con su ex Travis Scott, para el Día de Acción de Gracias. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Con mi retoño Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Jessica Alba apenas si puede con su hermoso y grandote hijito Hayes, que la acompañó en sus compras por West Hollywood. 4 de 10 Applications Ver Todo Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Kim y Khloé Kardashian salen con uno de sus increíbles looks por las calles de Studio City para tomar el almuerzo en Grandville antes de meterse al set de Keeping Up With the Kardashians (E!). 5 de 10 Applications Ver Todo Sigue siendo el rey Image zoom Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images) Cristiano Ronaldo fue otro que no se dio abasto con tanto premio que recibió en la entrega anual de los premios Oscar Del Calcio AIC, en Milán. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡VIVA! Image zoom Medios y Media/Getty Images El chileno Beto Cuevas no pudo contener su euforia al presentar en Ciudad de México su nuevo disco que lleva por título Colateral. 7 de 10 Applications Ver Todo A puños Image zoom José Ron (der.) -quien aparece en la nueva versión de la novela Rubí- se dio una escapada para aparecer al lado de César Evora Ciudad de México para presentar su otro proyecto televisivo: la serie Ringo, la Pelea de su Vida, que se estrenará en breve por Univision. 8 de 10 Applications Ver Todo Honor a quien honor merece Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Pedro Almodóvar sonríe durante la presentación de los nominados a los Premios Goya en Madrid, que él encabeza con 14 menciones gracias a su aclamado filme Dolor y gloria. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

