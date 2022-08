Jennifer López haría su segunda boda con Ben Affleck este fin de semana, ¡por todo lo alto! JLo y Ben Affleck arrancarán el viernes con una cena que será una especie de "celebración íntima para familiares y amigos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck y Jennifer Lopez Ben Affleck y Jennifer Lopez | Credit: Pierre Suu/GC Images ¡Jennifer López se estaría casando por segunda vez con Ben Affleck! Luego de un mes de que la pareja nos sorprendiera a todos con que se habían casado en una ceremonia íntima en Las Vegas, NV, ahora se conoce que tendrán una segunda boda, pero esta vez será puro derroche. "Va a ser todo sobre JLo. Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día", declaró una fuente cercana a Page Six. Según la información brindada, la celebración tendrá lugar este fin de semana. TMZ reveló el pasado mes que la boda se llevaría a cabo en una propiedad de Affleck en Riceboro, GA. Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: Backgrid UK/The Grosby Group El viernes arrancarán con una cena que será una especie de "celebración íntima para familiares y amigos", dijo la fuente a Page Six. La ceremonia donde tirarán la casa por la ventana será el sábado, y el domingo terminarán celebrando con un picnic y una parrillada junto a sus seres queridos. Según la publicación, se espera que la Diva del Bronx use un vestido de Ralph Lauren de alta costura personalizado y elaborado en Italia. Ben Affleck y Jennifer Lopez Ben Affleck y Jennifer Lopez | Credit: Pierre Suu/GC Images Anteriormente esta misma publicación había comunicado que Colin Cowie, el planificador de eventos de las estrellas, estaría detrás de todos los detalles de la lujosa boda. Según Bloomberg, Cowie no se involucra personalmente en diseñar ninguna boda que no se acerque al millón de dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja, que ha retomado su relación puesta en pausa hace casi 20 años, se casaron repentinamente en una sencilla ceremonia en la que estuvieron presentes los hijos de ambos: Emme y Max, de 14 años; Sera, de 13; y Sam, de 10. Sin embargo, no estuvo Violet, la mayor de las hijas de Affleck, quien prefirió quedarse acompañando a su mamá Jennifer Garner. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años paciente", escribió JLo el mes pasado al compartir su felicidad con sus seguidores.

