El "capricho" de Jennifer López: se negó a actuar si no redecoraban su camerino Jennifer López se negó a participar de un programa de televisión británico si su camerino no era redecorado a su gusto. Lo contó la estrella de pop Dannii Minogue en su podcast. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como toda una diva, Jennifer López tiene sus caprichos y manías. Ahora salió a la luz que la famosa aparentemente se negó a participar de un programa de televisión británico si su camerino no era redecorado a su gusto. Cuando la Diva del Bronx fue invitada al programa de televisión británico Top of the Pops a finales de los años noventa, mandó a redecorar de blanco todo su camerino. Así lo reveló la estrella de pop Dannii Minogue en su podcast The 90s. Según dijo, JLo "se negó a actuar" a menos que su camerino estuviera completamente redecorado, y exigió que "todo tenía que ser blanco" o no subiría al escenario. Jennifer lopez, JLo Credit: Gotham/GC Images "Y mientras escuchas esas historias de divas, hay una de la que realmente puedo dar fe", dijo Minogue. "Estaba en Top of the Pops y me dijeron que Jennifer López estaba en camino, pero ella se negó a actuar a menos que su habitación detrás del escenario fuera redecorada", contó. Jennifer López, estilo casual Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images "Me dijeron que todo tenía que ser blanco, incluido el sofá. Pedí entrar y ver la habitación porque ella no estaba allí en ese momento… Estaba disfrutando de cada detalle', añadió. Minogue no entendía y se preguntaba por qué JLo querría una habitación completamente de blanco. "Todo lo que pude pensar fue: 'La novia está cubierta de pies a cabeza con maquillaje corporal. ¿Cómo te sientas en un sofá blanco?"', dijo a modo de broma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desconocemos si López tiene alguna debilidad por el blanco, pero lo que no es menos cierto es que la famosa y otras celebridades están vistiendo de blanco con bastante frecuencia en los últimos tiempos, un color que parece ser tendencia este verano.

