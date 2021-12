Jennifer López se deja apapachar de Ben Affleck, Angelina Jolie, Maite Perroni y más fotos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez & Ben Affleck Enjoy a Romantic Date in Beverly Hills Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Angelina Jolie, Maite Perroni y más fotos ¡Te mostramos qué hacen los famosos en su vida cotidiana! Empezar galería Apapachos Jennifer Lopez & Ben Affleck Enjoy a Romantic Date in Beverly Hills Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group ¡Cada día más enamorados! La pareja del momento Jennifer Lopez y Ben Affleck abrazándose y mimándose mientras esperaban por su auto en un restaurante en Beverly Hills. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Tomando fotos Maite Perroni inaugura su Market Credit: MEzcalent La actriz y cantante Maite Perroni cortó el listón de inauguración de un mercado de compras de marcas mexicanas y latinoamericanas. 2 de 8 Ver Todo Paseo familiar Angelina Jolie Steps Out for Coffee with Vivienne and Zahara Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La actriz Angelina Jolie fue fotografiada comprando café y algunos bocados en un restaurante en Los Ángeles junto a sus hijos Vivienne y Zahara. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Mágica diversión Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez junto con familia en Disneyland Resort en Anaheim, CA Credit: Richard Harbaugh/Disneyland Resort Los actores mexicanos, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, iniciaron el festejo de cumpleaños de sus hijos Máxima y León, que cumplen 6 años el próximo 2 de diciembre, en Disneyland Resort. Juntos disfrutaron de las atracciones clásicas del parque Disneyland como King Arthur Carrousel y Dumbo the Flying Elephant. 4 de 8 Ver Todo ¡Felicidades! Lucía Méndez recibe un reconocimiento a su trayectoria en la entrega del Micrófono de Oro Credit: Mezcalent Lucía Méndez recibió un reconocimiento a su trayectoria en la entrega del Micrófono de Oro que entrega la Asociación Nacional de Locutores de México. 5 de 8 Ver Todo Gran reconocimiento Ana Martin recibe un reconocimiento a su trayectoria artística en la entrega del Micrófono de Oro Credit: Mezcalent La actriz Ana Martin también recibió un reconocimiento a su trayectoria artística en la entrega del Micrófono de Oro. Aquí la vemos acompañada del productor Juan Osorio. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diversión en el set Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y Mónica Huarte conforman el jurado de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara? Credit: Mezcalent El jurado de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y Mónica Huarte se tomaron esta divertida fotografía tras bastidores del show. 7 de 8 Ver Todo En vivo Jay Wheeler performs onstage at The Chelsea inside The Cosmopolitan Credit: Elite Media & Marketing Miles de fanáticos de Jay Wheeler se dieron cita el fin de semana de acción de gracias en Las Vegas, Nevada y Phoenix, Arizona para disfrutar el inicio de la gira "La Voz Favorita Tour". El artista ofreció conciertos cantando completamente en vivo con su banda musical para el deleite de los asistentes que se mantuvieron de pié disfrutando y coreando sus canciones favoritas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

