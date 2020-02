Jennifer López se defiende frente a las críticas del sexy Super Bowl El espectáculo de JLo y Shakira durante el medio tiempo fue alabado por muchos y critado por otros. Ahora, Jennifer López se defiende de los que le acusan de que su espectáculo fue "demasiado sexy" y no apto para todos los públicos... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tan sonado fue el show del medio tiempo del Super Bowl que intepretaron Jennifer Lopez y Shakira, que todavía se habla de él una semana después. Sin duda un espectáculo que pasará a la historia por su impecable puesta en escena y por los sensuales movimientos de las dos divas bailando, que causaron sensación sobre el escenario del recinto en el que se celebraba el partido de fútbol americano más importante del año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ayer, durante la alfombra roja de los Spirit Awards que precedieron a los Oscars, a Jennifer López le hicieron la pregunta obligada de qué opinaba acerca de las numerosas voces que se levantaron en su contra a causa de su número tan sexy y revelador, quizá no apto para todos los públicos. Image zoom “Tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy conscientes de lo que hacemos”, aseguró Jlo a Variety. “Hicimos un show que en mi opinión celebró a las mujeres y a nuestra cultura latina. No voy a dejar que me afecte la opinión de esas personas que quieren ser negativas”. Image zoom Un activista cristiano, Dave Daubenmire, busca demandar a la NFL por daño moral en el medio tiempo por una cifra millonaria. Para él, el show que llevaron a cabo Shakira y Jennifer López fue “más propio de un striptease que de un partido de fútbol”. También algunas feministas se expresaron en las redes. Image zoom Lo que está claro, es que el show perdurará mucho tiempo en la memoria de todos, en un momento en que las mujeres latinas se apropiaron del escenario más famoso de Estados Unidos para cantarle al mundo que los latinos están en USA para quedarse. Advertisement

