Jennifer López se cuela en el compromiso matrimonial de Marc Anthony y Nadia Ferreira La presencia de la Diva del Bronx resultó imposible de ignorar en el importante anuncio matrimonial que hizo la pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes siguen ardiendo por las fotos del compromiso matrimonial de Marc Anthony con Nadia Ferreira. Curiosamente, mientras las fotos de la mano del salsero —de 53 años— posada sobre el dedo con anillo de diamantes de la reina de belleza paraguaya —de 23— le daba la vuelta al mundo, Jennifer López, exesposa del intérprete se dejaba sentir con fuerza. La razón es simple: en el dedo del intérprete nacido en Nueva York y de sangre boricua se observa su dedo anular con un tatuaje negro que cubre las iniciales de JLO y que él llevó marcadas por años, hasta ahora, que se prepara para desfilar una vez más frente el altar con la deslumbrante exconcursante de Miss Universo. Dichas iniciales decían: JLM, que según los seguidores de la cantante significarían "Jennifer Lynn [de] Anthony", o "Jennifer López Anthony". Jennifer Lynn es, desde luego, el nombre de pila de Jennifer López. La M significaría su apellido de casada durante la unión con el artista que le dio dos hijos: los mellizos Max y Emme, de 14 años. Foto publicada por Nadia Ferreira anunciando su compromiso matrimonial con Marc Anthony: Nadia Ferreira y Marc Anthony anillo de compromiso Credit: Instagram/@nadiatferreira Foto de la mano tatuada de Marc Anthony durante su presentación en una escuela pública del Bronx, en Nueva York, en 2007. El dedo anular muestra su tatuaje "JLM": Marc Anthony Marc Anthony - Press conference for 'En Concierto' tour, PS36 Union Port School, Bronx, New York, America - 25 Sep 2007 | Credit: Greg Allen/Shutterstock Nadia Ferreira y Marc Anthony han dado mucho de qué hablar con su romance. La relación ha revelado, entre otras cosas, que el par se conoció hace años, cuando la belleza paraguaya era parte del séquito de fans del salsero y que incluso se había retratado con él hace aproximadamente seis años. Nadia Ferreira Marc Anthony Credit: IG Nadia Ferreira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anthony y su prometida sonaron las alarmas de que había un romance luego de ser vistos juntos en una escapada por Ciudad de México a principios de este 2022. Posteriormente los tortolitos confirmaban su relación oficialmente por medio de redes publicando otra foto que le dio la vuelta al mundo y que despertó crueles comentarios de quienes criticaban al par por su gran diferencia de edades.

