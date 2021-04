Jennifer López se ha refugiado en Marc Anthony tras su ruptura con Alex Rodríguez Una fuente dijo a PEOPLE que la cantante y actriz ha encontrado refugio en su exmarido y padre de sus dos hijos luego de terminar su compromiso matrimonial con AROD. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López ha encontrado consuelo y refugio en su exmarido Marc Anthony tras concluir su compromiso matrimonial con el expelotero Alex Rodríguez. Así lo confirmó a PEOPLE una fuente afirmando que el salsero nacido en el Bronx "ha sido un consuelo" tras la ruptura inicialmente anunciada el 12 de marzo pasado y oficialmente confirmada el pasado 15 de abril. "Jennifer está bien. Está filmando en la República Dominicana. Sus niños la han visitado y son quienes la hacen más feliz," dijo una fuente cercana a la Diva del Bronx a PEOPLE. "Jennifer y Marc Anthony tienen una gran relación. El tener a Marc alrededor teniendo que trabajar fuera del país ha sido un gran consuelo para Jennifer." La actriz y cantante, de 51 años, y su exmarido de 52, han mantenido una relación cercana desde su separación en 2011 tras casi ocho años de matrimonio. La pareja tuvo dos hijos, los mellizos Emme Maribel y Maximilian Muñíz, de 13 años, a quienes han criado de manera conjunta, a pesar de su divorcio. Jennifer López y Marc Anthony Credit: Getty Images JLo hizo olas al anunciarse su ruptura de AROD, de 45 años, las redes ardieron con el surgimiento ese mismo día de esta foto con Marc y su hija Emme, en videoconferencia con la estrella y mostrando a su hija con carita triste y abrazando a su papá: Jennifer Lopez Credit: Instagram/ Jennifer Lopez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticias del acercamiento de JLO y Marc surgen tras las declaraciones de otra fuente a PEOPLE revelando lo que realmente causó la ruptura de la artista y el exjugador estrella de los Yankees de Nueva York. Dicha persona afirmó que la pareja dorada terminó simplemente porque ella ya no "confiaba" en él. "Ella insistía en eso", dijo dicha persona. "Había demasiadas cuestiones sin resolver. Ella se sentía bastante miserable y no creo que estaba en sus mejores intereses el permanecer el lado de Alex".

