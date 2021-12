Jennifer Lopez rompe el silencio y defiende a Ben Affleck de los ataques recibidos Después de ser señalada como una de las personas que se molestó con su pareja por decir lo que dijo sobre Jennifer Garner, JLo rompe el silencio y da su opinión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ocurría en los viejos tiempos, Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto a ocupar las primeras páginas de los medios de entretenimiento. Las declaraciones del actor sobre su infelicidad con la actriz Jennifer Garner han sido la principal razón. Una fuente aseguraba a Page Six que a JLo no le hizo demasiada gracia que su pareja ventilara tal información e incluso que estaba molesta de que todo esto le arrastrase a ella. Pero nada que ver. Ha sido la propia Jennifer quien ha decidido romper el silencio y dejar claro qué es lo que piensa de todo lo sucedido. Sobre todo, de su amado Ben, a quien defiende a capa y espada. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Amy Sussman/Getty Images) La intérprete de "On my way", tema central de su nueva película Marry me, explicó a nuestra revista hermana PEOPLE que nada de lo que se había dicho de ella y su reacción negativa con Ben por lo que dijo era cierto. "Esta historia simplemente no es verdad", aclaró. "No es para nada como me siento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió más. "No podría tener más respeto por Ben como padre, co-padre y como persona", destacó por si a alguien le había asomado la duda. Con estas declaraciones, la feliz mamá de Max y Emme quiso dejar constancia de que su apoyo a su pareja, con quien se ha reencontrado casi dos décadas después en el campo sentimental, es incondicional y que jamás se enfadaron. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images) Ben había confesado en el show de Howard Stern haberse sentido "atrapado" e infeliz durante su matrimonio con la madre de sus hijos, quien también reaccionó días después. Una entrevista que dio la vuelta al mundo y de la que opinó que se había sacado todo de contexto. Sea como fuere, Jen y Ben están felices. Lo demás está de más para ellos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer Lopez rompe el silencio y defiende a Ben Affleck de los ataques recibidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.