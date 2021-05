Jennifer Lopez comparte este amoroso gesto con Ben Affleck en medio de los rumores de reconciliación La cantante publicó unas imágenes en sus redes sociales que se remontan a la etapa en la que ella y al actor vivieron su apasionado romance. "Querido Ben". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras medio mundo se pregunta si Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto, ellos siguen jugando al gato y al ratón con los medios. Las suposiciones y apuestas de si están o no siguen más en pie que nunca. Una publicación de la artista en sus redes sociales deja entrever de forma indirecta que algo hay, aunque sea solo cariño y amistad. La actriz hacía saltar todas las alarmas al compartir un video y un mensaje que se remonta a la época en que vivió su romance con el oscarizado director. JLo expresó sin aspavientos que su disco This is me... Then es su favorito sin lugar a dudas. Un trabajo que realizó en pleno amorío con el actor en el que incluso le dedicó una canción. "Dear Ben". Una melodía que tiene líneas como "soy adicta a la forma en la que te gusta tocarme". Y no solo una canción, ¡también un video! La ex de Alex Rodriguez invitaba a su entonces novio a participar en un video que se hizo histórico, "Jenny from the block". El clip contaba no solo el acoso de los paparazzi al que estaban sometidos, sino también el amor que la pareja sentía en esa época. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos mis discos son muy especiales para mí, pero This Is Me…Then es mi favorito de todos los que he hecho ¡de lejos!", escribió junto a un recopilatorio de imágenes. Un trabajo que representa un momento de lo más romántico y sentimental de su vida y en el que incluyó canciones de amor como "Baby I love U" o "The one" que muestran su sentir y felicidad plena en aquel momento. ¿Casualidad o mensaje indirecto? Sea cual sea la respuesta, el detalle de Jen al recordarlo y describirlo como el más especial denota que su corazón sigue latiendo fuerte cuando viaja a esa etapa de su vida.

