Jennifer Lopez no se olvida de Marc Anthony y le rinde este homenaje en el Día del padre La cantante ha tenido muy presente al "flaco" en este día tan especial al que ha dedicado estas palabras junto a unas fotos de lo más emotivas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un día tan especial como el del Padre, Jennifer Lopez ha tenido tiempo para dedicar unas palabras muy especiales para todos los hombres de su vida. Su progenitor, su pareja, Alex Rodriguez y su exmarido, Marc Anthony, a quien ha rendido un precioso homenaje como papá de sus retoños, Max y Emme. A través de un viaje en fotos, JLo ha repasado el papel más importante en la vida del cantante con quien mantiene una preciosa relación de amistad tal y como demuestra esta sentida dedicatoria. "¡Feliz Día del Padre flaco! Te deseo lo mejor en este día", ha escrito la artista junto a estas imágenes donde también aparece su ex suegro y papá de Marc, don Felipe Muñiz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las fotografías recoge a un dichoso Marc disfrutando de sus seis hijos. No es fácil poder verles a todos juntos debido a la exitosa carrera del artista que le tiene la mayor parte del tiempo viajando y ocupado. Su tiempo con ellos no es cantidad pero sí calidad tal y como demuestra la instantánea. Jennifer le ha felicitado a él primero a través de sus redes, pero no ha sido el único mensaje que ha publicado. Después llegaban dos posts más, uno para su papi y otro para su 'macho bello', ambos con videos y fotos que recogen momentos de gran felicidad y armonía. Tremendamente feliz y muy agradecida de poder contar con el amor de los tres, Jen les ha regalado este tributo precioso que demuestra lo grande y unida que es y está su familia. ¡Felicidades a todos en este y todos los días!

Close Share options

Close View image Jennifer Lopez no se olvida de Marc Anthony y le rinde este homenaje en el Día del padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.