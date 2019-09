¡Jennifer López revela jugosos detalles de su próxima boda con Alex Rodríguez! La cantante y actriz ha compartido ilusionada todo lo que tiene en mente para su enlace con su prometido, Alex Rodríguez. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo el mundo habla de ella. ¿Y cuándo no? Imposible no hacerlo. Cuando no es porque se casa, es porque ha provocado infartos con su look o porque estrena una película. Ese es el caso ahora. Jennifer López está en medio de la promoción de Hustlers, su nueva cinta con la que muchos le auguran una posible nominación al Oscar. Ella prefiere mantenerse humilde y disfrutar del ahora, un momento súper dulce por todo lo está viviendo. A sus 50 años puede presumir de un cuerpo envidiable, de una carrera de diez y de un amor que casi roza el cuento de hadas. Precisamente de amor y de su boda con Alex Rodríguez, JLo dio algunos detalles. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Image zoom Jennifer López/Instagram De todas esas preguntas sólo hay una respuesta que tiene clara: su hijo de 11 años Max será quien le acompañe al altar. “Por supuesto”, dijo rotunda en una entrevista a ET. Aunque ARod aseguró hace unos días que su boda requerirá “un vuelo largo”, Jen lo niega. “Él está diciendo cosas pero no está nada confirmado. Estamos barajando muchos sitios”, expresó. Sobre la fecha tampoco pudo dar muchas pistas, sus apretadas agendas les tienen tachando fechas en el calendario. “Todavía no lo tenemos fijado”, dijo sincera a la entrevistadora Nischelle Turner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está emocionada con el enlace y más enamorada que nunca de Alex, con quien ha pasado unos días de lujo en Saint Tropez. Pero ahora está centrada en su nueva película, que la catapulta como actriz tras sumergirse en el papel de Ramona, una stripper con una intensa vida y con la que ha sufrido en este rodaje. JLo tuvo que aprender a hacer pole dancing y fruto de la práctica sus piernas se llenaron de moratones. Pero ha merecido la pena. La historia ha sido aplaudida por la crítica y ella se come al personaje. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement EDIT POST

