Jennifer López da a conocer foto con sus hermanas; incluyendo la que está alejada del ojo público Pocas veces, la familia de Jennifer López queda al descubierto, ahora se da a conocer a Leslie Ann, hermana de la cantante, que no es figura pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el marco del Día Internacional de la Mujer, Jennifer López decidió honrar a las féminas importantes de su vida. Así, dio a conocer diversas imágenes con familiares y amigas del sexo femenino. La fotografía que llamó la atención fue una donde la cantante aparece junto a sus dos hermanas, Lynda y Leslie Ann, debido a que la última está alejada del ojo público. Incluso, sus redes sociales son privadas. "¡¡¡Feliz Día Internacional de la Mujer!!! Todos y cada uno de los días me inspiro en tantas mujeres talentosas, increíbles y sorprendentes", escribió López para acompañar las instantáneas que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Realmente hacemos que el mundo gire. Desde mis inspiraciones en la vida hasta mi hermosa familia y amigas... hoy y todos los días es tu día... te celebramos y te honramos". La también actriz incluyó otras imágenes de personas que admira como Rita Moreno, Selena Quintanilla y Barbra Streisand, entre otras. Los cibernautas reaccionaron ante este post de La famoso con diversos mensajes y felicitaciones por la especial fecha. "Te amo bebe. Las amo a todas. Feliz día de la mujer a lo mejor de lo mejor", escribió un seguidor. Jennifer Lopez Credit: (Steve Granitz/FilmMagic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Quiero agradecerte por ser una gran inspiración y motivación"; "Todas son hermosas"; "Me inspiras mucho reina"; "Hermosa"; Las madres son todo"; "Hermosa. Mi Reina me inspiras cada día a ser la mejor"; "Eres increíble"; "Eres preciosa", y "Feliz día a la mujer más poderosa que he visto y esa eres tú Jennifer López, te amo mucho", fueron otros comentarios. Jennifer López y sus hermanas Credit: Jennifer López Instagram Jennifer López atraviesa por una gran momento personal y profesional; además, de disfrutar de sus hijos, su romance con Ben Affleck y su familia, atraviesa por una gran momento a nivel profesional.

