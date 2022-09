Jennifer López revela cómo su esposo Ben Affleck la hace sentir más bella Jennifer López habla de su orgullo latino y de su relación con su esposo Ben Affleck. ¿Qué hace el actor para que ella se sienta aún más bella? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López habló de su matrimonio con Ben Affleck y reveló cómo el actor la hace sentir aún más bella y segura de si misma. En una entrevista con Today, la Diva del Bronx habló del gran amor de su vida. "Él me dice: 'me gustas cuando no tienes nada puesto. Sin [el cabello producido], sin maquillaje, solo tú en tu propia piel", dijo sobre Affleck. "Él realmente aprecia eso. Y eso me hace sentir realmente segura de mí misma y bella". López añadió sobre el actor de 50 años que siente que él puede ver su verdadera esencia. La estrella y empresaria de 53 años siempre ha celebrado sus raíces. "Cuando yo entraba a estos mundos, como Hollywood, donde no estábamos representados para nada, casi me sentía como un unicornio", confiesa. "Yo soy latina, yo soy Jennifer López del Bronx, y mis padres son puertorriqueños. Yo soy puertorriqueña. Y creo que eso me hacía sentir especial". Si bien no veía a muchas mujeres con sus mismas curvas, siempre amó su cuerpo. "Todas eran modelos talla cero, altas, rubias —bellas, un cierto tipo de belleza— pero habían otros tipos de belleza con los que yo crecí", enfatiza la creadora de la marca JLo Beauty. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: (Astrid Stawiarz/Getty Images for 20th Century Studios) La actriz y cantante de raíces puertorriqueñas habló de su orgullo latino. López habló con Morgan Radford de NBC News sobre amar su cultura y su físico. "Este es mi cuerpo", afirmó orgullosa, amando sus curvas. Sus padres la enseñaron desde chiquita a "sentirme orgullosa de quien yo era", asegura JLo. Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: (Gotham/GC Images) La protagonista de la comedia romántica Marry Me confesó a PEOPLE: "la belleza no tiene fecha de expiración". Ese ha sido su mantra, asegura López, quien ha roto barreras, y dice que creció admirando a estrellas como Diana Ross, Cher y Tina Turner que brillaban sin importar su edad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López revela cómo su esposo Ben Affleck la hace sentir más bella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.