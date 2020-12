Close

Con dos imágenes opuestas de ella misma... ¡Jennifer Lopez arrasa con su nuevo reto! ¿Te atreves? “Si me quieres, dímelo por la mañana, no sólo por la noche cuando me deseas”. Con este sensato mensaje dirigido a los hombres y una divertida coreografía, Jlo logra un nuevo reto viral... ¡No te pierdas el final! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez brilla como nunca a sus 51 años, en un 2020 en el que ha dejado sin aliento a sus fans en infinidad de ocasiones… Desde que arrasara el pasado febrero en la Super Bowl hasta ahora, cuando acaba de sacar su propia línea de maquillaje, JLo ha tenido un año imparable. Quizá el secreto es el balance que, después de todos estos años, ha encontrado en su vida personal. Junto a Alex Rodríguez, la diva del Bronx ha formado una preciosa familia con una pareja que por fin no sólo le invita a dar lo mejor de sí, también le apoya como su más ferviente fan. Image zoom Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Este fin de semana, la mamá de Emme y Max montó una divertida coreografía para acompañar con el estribillo de su canción In the morning, en el que alterna su aspecto desaliñado, en pijama, con el pelo recogido en un chongo y la cara lavada… ¡Con una imagen súper producida que muestra a esa Jlo que el mundo reconoce! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Si me quieres, dímelo por la mañana, no sólo por la noche cuando me deseas…” dice la letra de su nueva canción, dirigida a un supuesto amante a quien invita a quererle mañana y tarde, con o sin maquillaje, cuando la vida se ve muy bonita, pero también cuando se ve menos atractiva. “¡Aquí está! Comienza el reto ‘por la mañana’. ¡No puedo esperar a ver sus videos!”, dijo animando a sus seguidores a compartir sus clips. La nota más divertida se da en el último instante del baile, cuando con su aspecto de recién levantada por la mañana, un hombre (que bien podría ser Alex Rodríguez o incluso su propio coreógrafo) hace su aparición estelar... ¡Y se la roba! ¿Se puede ser más cool? En menos de 24 horas, el video cuenta ya con casi diez millones de reproducciones.

