Jennifer López regresa al Super Bowl ¡con Ben Affleck! La pareja debutará en el Super Bowl LVII de este domingo con su primer comercial juntos hecho especialmente para Dunkin'. ¡Tenemos todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue una de las actuaciones más espectaculares y admiradas en la historia del Super Bowl y dejó una huella imborrable en el largo historial de espectaculares shows del medio tiempo en la justa deportiva. Por ello Jennifer López no olvida su participación en dicho espectáculo al lado de la colombiana Shakira hace ya tres años y ahora surge la noticia bomba: que la Diva del Bronx, de 53 años, regresa a la máxima fiesta de la NFL y esta vez lo hará acompañada de su marido, el actor y productor Ben Affleck. La parejita de casi siete meses de casados harán su debut juntos en un comercial especialmente preparado para Dunkin', la compañía de donitas y café —antes conocida como Dunkin' Donuts— y preferida del actor de 50 años. El anuncio fue filmado en enero pasado en Boston, Massachussets, tierra natal del actor, según reporta PEOPLE en exclusiva. Este será el primer comercial del medio tiempo del Super Bowl para la empresa. Dunkin' es el preferido de Ben Affleck y constantemente es pillado cafecito en mano por los paparazzi: Ben Affleck Dunkin' coffeee Los Angeles 2022 Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dunkin' dio una probadita de lo que se aproximaba con este post publicado el lunes pasado y que jugaba con las palabras para incluir el nombre del ganador al Oscar, pero sin revelar qué es lo que estaban cocinando con él: El comercial fue grabado en el barrio de Medford y en fotos de paparazzi el actor aparece asomándose de la ventanilla del local usando el clásico visor de tela que usan los empleados de Dunkin' y una camiseta que dice el slogan de la empresa " 'America runs on Dunkin'." En aquella ocasión uno de los sorprendidos clientes del local aseguró a NBC-10 en Boston que Ben era "tenía mucha chispa" y que era "muy gracioso". Los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los Kansas City Chiefs este 12 de febrero para disputarse el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LVII que se llevará a cabo en el estadio State Farm en Glendale, Arizona. La cantante nacida en Barbados Rihanna será la estrella del espectáculo del medio tiempo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López regresa al Super Bowl ¡con Ben Affleck!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.