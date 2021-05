¡Jennifer López regresa a Los Ángeles para estar con Ben Affleck! "Ambos parecen estar comprometidos con hacer que las cosas funcionen", asegura una fuente. Aquí, lo que se sabe hasta el momento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck se han vuelto a encontrar en Los Ángeles. Así lo acaba de dar a conocer una fuente a PEOPLE asegurando que la pareja está luchando contra la distancia y sus respectivas ocupaciones para estar juntos. "Jennifer acaba de estar en Los Ángeles por un par de días", contó dicha persona sobre el viaje realizado por la Diva del Bronx, de 51 años, a la ciudad californiana para reunirse con el ganador del Oscar, de 48. "Ella pasó tiempo con Ben. Se han mantenido en contacto todos los días desde su viaje a Montana", prosiguió dicha fuente. "Es una situación complicada porque ellos viven muy lejos el uno del otro, pero ambos parecen estar comprometidos con hacer que las cosas funcionen". El supuesto romance se estaría acelerando vertiginosamente, pues fue solo a fines de abril que JLo y Ben fueron captados juntos en Los Ángeles despertando el runrún de que algo pasaba entre ellos. "Jennifer está bien", asegura una fuente. "Se le ve contenta y emocionada sobre su futuro". El viaje de JLo con Affleck dejó boquiabierto a más de uno, especialmente, y según dicen las malas lenguas, a Alex Rodríguez, quien todavía en marzo era el prometido de la Diva del Bronx. Jennifer Lopez, Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: Rodriguez: Jeff Kravitz/FilmMagic; Lopez y Affleck: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego vino su viaje de principios de mayo a Montana, donde el ex de Jennifer Garner y ex de Ana de Armas tiene una vivienda. Posteriormente surgieron las impactantes fotos del par en un auto y la confirmación de múltiples fuentes de que ambos habían viajado ahí gracias a la idea de Ben y que habían visitado un lujoso resort. López y Affleck se comprometieron en matrimonio en el 2002 y juntos protagonizaron las cintas Jersey Girl y Gigli. En el 2003 y solo días antes de pasar frente al altar, pusieron un alto a la boda. Su ruptura se confirmó en el 2004.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Jennifer López regresa a Los Ángeles para estar con Ben Affleck!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.