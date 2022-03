Jennifer López se reúne con Ben Affleck en Los Ángeles ¡y se dan besos y tiempo para la familia! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck con su hijo y Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx regresa a los brazos de su amado Ben tras haber filmado su película en las Islas Canarias; Eiza González ahora es rubia; Diego Boneta y Renata Notni Pasean su amor por Hollywood y David Zepeda nuestra sus abs de acero, ¡míralos! Empezar galería De vuelta a la normalidad Ben Affleck con su hijo y Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Luego de permanecer un par de semanas en las Islas Canarias para grabar su cinta The Mother, Jennifer López se reunió con su amado Ben Affleck en Los Ángeles, donde vimos a la parejita retomando sus actividades para llevar al, Ben, uno de los tres hijos del actor, a sus clases de natación. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio En la intimidad Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group Montada en un lujoso auto eléctrico Tesla, la parejita tuvo momento para el amor y besitos, ¡uuuuy! 2 de 10 Ver Todo ¡Hey, güera! Eiza Gonzalez Credit: Goff Photos/The Grosby Group La que ha dejado a todos boquibiertos es la mexicana Eiza González, quien ahora es rubia y lució su nuevo tono de cabello en la alfombra roja de la cinta Ambulance, en Londres, ¿les gusta? 3 de 10 Ver Todo Anuncio Un amor de película Diego Boneta, Renata Notni Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que siguen viento en popa con su romance son los actores Renata Notni y Diego Boneta a quienes vimos de paseo por West Hollywood, ¡wow! 4 de 10 Ver Todo ¿Se comprometió? Rihanna con anillo de diamantes Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante Rihanna está dando mucho de qué hablar al aparecer en Sana Mónica, California, luciendo un anillazo de diamantes. La cantante y empresaria espera su primer hijo con el rapero A$AP Rocky. 5 de 10 Ver Todo Llueven galanes telenovela La Herencia Danniel Elbittar Juan Pablo Gil Mauricio Henao Matias Novoa Emmanuel Palomares Credit: Mezcalent Daniel Elbittar (izq.), Matías Novoa, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil y Mauricio Henao se declararon listos para el estreno de la telenovela La Herencia, del productor y director Juan Osorio, que legará muy pronto al Canal de Las Estrellas en México y Univision, ¡yupi! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paddington look Eva Mendes hijas Esmeralda y Amada Credit: Mega/The Grosby Group En Londres pillamos a la actriz y empresaria de moda Eva Mendes con sus hijas Esmeralda y Amada dando un paseo —mientras el actor Ryan Gosling, pareja de la cubana y padre de sus hijas—filma la cinta Barbie al lado de la australiana Margot Robbie. 7 de 10 Ver Todo Día de chicas Angelina Jolie y su hija Vivienne Jolie-Pitt Credit: Backgrid/The Grosby Group De vuelta en California nos topamos con doña Angelina Jolie quien apareció dando un paseo con su hija Vivienne Jolie-Pitt. 8 de 10 Ver Todo ¡Yoohoo! David Zepeda Credit: IG/ David Zepeda; Photo: Live Pix Photography Y desde Cancún, México se asomó David Zepeda, estrella de la exitosa telenovela mexicana Mi fortuna es amarte, ¿qué tal el taco de ojo? 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Naranja mecánica Lily Collins Credit: Splash News/The Grosby Group En Nueva York captamos a Lily Collins, estrella de la serie Emily in Paris (Netflix), dale un chispazo de color a la nublada Nueva York para promover Windfall, su nueva película 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

