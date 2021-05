Jennifer López está "muy emocionada" con su reencuentro con Ben Affleck. Nuevos detalles de su relación ¿Jennifer López y Ben Affleck seguirán viéndose? Fuente cercana a JLO habla de "la conexión" entre López y el actor. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La unión de Jennifer López y Ben Affleck sigue fortaleciéndose. Tras reunirse después de la separación de JLO y Alex Rodríguez, los actores han creado un fuerte vínculo afectivo. Una fuente cercana a López reveló a PEOPLE que ambos se han "mantenido en contacto todos los días" desde que se fueron juntos a Montana por varios días a principios de este mes. A finales de abril, López y Affleck también fueron vistos juntos en la casa de la actriz y cantante en Los Ángeles. Si bien viven en costas opuestas del país (López, de 51 años vive en Miami y Affleck, de 48, vive en Los Ángeles) "están haciendo planes para verse", asegura esta fuente. "Jennifer todavía está muy emocionada de cómo van las cosas", añade esta persona cercana a la estrella de origen puertorriqueño. El dúo conocido como 'Bennifer' vuelve a ser noticia. Ambos se comprometieron en el 2002 y co-protagonizaron las comedias románticas Jersey Girl y Gigli. Si bien aplazaron su boda en el 2003 y se separan oficialmente en el 2004, mantuvieron una estrecha amistad a través de los años. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: Rick Rowell via Getty Images; Jon Kopaloff/FilmMagic Affleck quedó soltero tras terminar su noviazgo con la actriz cubana Ana de Armas. Varias fuentes confirmaron a PEOPLE que fue la estrella de Shotgun Wedding la que decidió terminar su compromiso con el exbeisbolista de origen dominicano, de 45 años. Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: (Chris Weeks/FilmMagic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ben contactó a Jennifer como un amigo", asegura esta fuente a PEOPLE. "Él estaba soltero y pensó que ella también podría estar soltera". Esta persona cercana a JLO asegura que el actor y su exprometida tuvieron una conexión inmediata. "Los hizo sentirse felices a ambos", dice sobre su reencuentro. El actor estadounidense tiene tres hijos de su fallido matrimonio con la actriz Jennifer Garner. Affleck es padre de Samuel, de 9 años, Seraphina, de 12 y Violet, de 15. Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: (Tom Kingston/WireImage) Por su parte, López tiene a los mellizos Max y Emme, con su exesposo, el cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony. Si bien no confirman aún que exista un romance, sin duda la relación entre Affleck y López sigue fortaleciéndose.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Jennifer López está "muy emocionada" con su reencuentro con Ben Affleck. Nuevos detalles de su relación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.