Jennifer Lopez reaparece radiante y poderosa tras el escándalo de su separación de Alex Rodriguez La actriz y cantante compartió las primeras fotos después del supuesto bache sentimental con su pareja y luce monumental. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo una semana después de salir a la luz el fin de su compromiso con Alex Rodriguez y posterior aclaración de que seguían juntos, Jennifer Lopez ha compartido las primeras fotografías en sus redes sociales. La actriz ya está metida de lleno en su nuevo proyecto cinematográfico Shot gun wedding y se encuentra en República Dominicana preparando alguna de sus escenas. Ajena a cualquier rumor, JLo demostró estar más fuerte y espectacular que nunca. "Con el ojo puesto en el premio", escribió junto a las imágenes. En la playa y enfundada en lo que parece un impresionante vestido de novia con trasparencias, Jen se dejó mimar y guiar por el equipo de la cinta que le daba direcciones para la escena. Una boda en la ficción paralela a los planes reales de la suya con Alex que, por el momento, sigue en pausa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos se han dejado ver juntos y de lo más acaramelados en la tierra del deportista demostrando que están dispuestos a dejar atrás cualquier obstáculo y luchar por su amor. Mientras la artista de 52 años daba detalles del rodaje de su nueva película, ARod presumía de sus niñas en un divertido Tik tok. Atrás quedan los malos rollos para dar paso a una nueva oportunidad en su relación. Como diría JLo en su canción nada como el "Amor, amor, amor".

View image Jennifer Lopez reaparece radiante y poderosa tras el escándalo de su separación de Alex Rodriguez

