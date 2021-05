Ni Diddy ni Ben Affleck: ¡Jennifer Lopez reaparece de lo más cariñosa con otro ex! Tras su ruptura con Alex Rodriguez, a JLo le llueven los exnovios. La cantante se dejó ver encantada de la vida con otro de sus grandes amores. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez deja huella en todos los que la conocen, especialmente sus amores. Tras romper su compromiso y relación con Alex Rodriguez le llueven los exnovios por todos los lados. El primero con quien se dejó ver de lo más feliz y sonriente fue Ben Affleck, su prometido de hace casi dos décadas. Los actores se mostraron encantados de la vida en Miami de paseo, en la casa de la artista y también en el gimnasio. Después llegó Sean 'Diddy' Combs, quien recordó en redes a su exnovia con una preciosa imagen de ambos en sus tiempos felices. Pero no han sido los únicos, hay un tercer amor del pasado con quien Jen ha compartido un agradable ratito estos días. Se trata de Marc Anthony, su exmarido y padre de sus dos hijos, Max y Emme. Los intérpretes de "No me ames" compartieron una agradable charla y una bebida en una terraza en la ciudad del Sol. Jennifer López, Marc Anthony Credit: The Grosby Group Después de acudir a su cita casi diaria al gimnasio, la empresaria se reunió con el que fuera el gran amor de su vida. Se les vio de lo más animados, compenetrados y muy cómplices. Les une, por encima de todo, el amor a sus hijos y esa química que siempre mantuvieron encima y detrás de los escenarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque de momento se puede decir que Jennifer está soltera y sin compromiso, no puede negar que deja una marca imborrable en los amores que pasan por su vida. Con casi todos mantiene una excelente relación y a la vista está. Aunque sin duda parece que es Ben con quien siguen saltando las chispas. jennifer lopez y ben affleck juntos en Miami Credit: Mega/The Grosby Group La ruptura con ARod ha sido un duro golpe para la también actriz que, independientemente de la tristeza, se ve más en forma, sexy y estupenda que nunca.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Ni Diddy ni Ben Affleck: ¡Jennifer Lopez reaparece de lo más cariñosa con otro ex!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.