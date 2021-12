Jennifer Lopez reacciona a las palabras de Ben Affleck sobre su ex Jennifer Garner Las declaraciones del oscarizado actor sobre su infelicidad con la madre de sus hijos tuvo respuestas por todos lados. Incluida la de su actual pareja. ¿Qué pensó al respecto JLo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Menudas 24 horas para Ben Affleck. El actor se convirtió en noticia mundial tras reconocer que se sentía "atrapado" e infeliz en su matrimonio con Jennifer Garner. Una situación que, según él mismo expresó, no ayudó a que su problema con la bebida mejorase. Las declaraciones han dado la vuelta al mundo y no han sentado nada bien, especialmente a los seguidores de la protagonista de Elektra, quienes le han dedicado mensajes no precisamente muy halagadores. Pero, ¿y qué piensa Jennifer Lopez de lo que ha dicho su actual pareja? Según el sitio Page Six, su reacción no ha sido tan positiva como uno hubiese imaginado. Jennifer Loopez Ben Affleck 78 Venice International Film Festival 2021 Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images "[Lopez] está molesta," dijo una fuente a este medio. "Se está viendo involucrada en esto solo porque está saliendo con él. Ella no quiere ser arrastrada por esta situación", prosiguió el testimonio. Además, los tres habían llegado a un punto de entendimiento estupendo por los hijos que tienen y así quedó demostrado el pasado Halloween, día en el que ambas 'Jennifers' y el propio Ben compartieron espacio y buena onda con el fin de pasar una jornada inolvidable con sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella ha conocido a Jennifer Garner. Está intentando conocerla a ella y a sus hijos", añadió esta fuente. Y parece que con la entrevista de Ben a Howard Stern el camino se obstaculiza un poco más. Jennifer Garner and Ben Affleck are seen on December 09, 2021 in Los Angeles, California Jennifer Garner y Ben Affleck en Los Angeles, California el 9 de diciembre del 2021. | Credit: Photo by BG004/Bauer-Griffin/GC Image A pesar de su posible sentir no tan acorde con el gesto de su pareja, Jennifer sigue estando al lado de Ben incondicionalmente, en lo bueno y en lo malo. La pareja fue vista este miércoles muy unida y sonriente antes de entrar al estudio de grabación de Jimmy Kimmel, a quien el director ofrecería una entrevista para su Jimmy Kimme Live! show.

