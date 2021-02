Close

Jennifer López reacciona tajante a los rumores de infidelidad de Alex Rodríguez La cantante y su prometido compartieron un video revelador poco después de que estallara la noticia de un posible coqueteo entre el expelotero y Madison LeCroy. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los rumores de una supuseta infidelidad de Alex Rodríguez a Jennifer López es algo que de vez en cuando planea sobre la pareja. Eso sí, siempre sin demasiado fundamento ni veracidad. En esta ocasión es Madison LeCroy, una despampanante mujer y concursante de un reality, a quien varios medios de comunicación han señalado como la manzana de la discordia. ¿Cómo se lo han tomado JLo y su prometido? Su reacción no se ha hecho esperar e inmediatamente después de que saliera a la luz este supuesto idilio, la pareja compartió un video de lo más revelador en el que dejan clara su postura. Sobre todo Jen. ¡Menuda energía! ¿Así o más felices? Con esta grabación casera hecha desde el auto y con una Jennifer desatada a ritmo de rock & roll, ya han respondido sin necesidad de palabras. Alex acompañaba este divertido video tomado por él con un ristra de corazones, demostrando una vez más el profundo amor y la admiración que tiene hacia su pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la participante de Southern Charm también ha dado su versión de los hechos al sitio Page Six. En su entrevista ha negado cualquier tipo de relación física con ARod, tan solo ha reconocido que se han hablado por teléfono en varias ocasiones y siempre de forma "inocente". "Él nunca ha engañado físicamente a su novia conmigo", dijo contundente. Según Madison, habla "con él de forma esporádica, pero no constante". La relación de JLo y ARod sigue más fuerte que nunca y eso siempre es una buena noticia. ¡Que viva el amor!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Jennifer López reacciona tajante a los rumores de infidelidad de Alex Rodríguez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.