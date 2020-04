Jennifer Lopez reacciona a las acusaciones de que supuestamente se saltó la cuarentena en casa con Alex Rodriguez La artista ha compartido una imagen en sus redes sociales que demuestra su compromiso absoluto y el respeto a la situación actual que vivimos mundialmente debido al Covid-19. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Se saltó la cuarentena Jennifer Lopez para ir al gimnasio con su prometido Alex Rodriguez? Según el New York Post sí. El diario apuntó que la parejita salió a entrenar en un momento en el que estaba terminantemente prohibido. Aunque Jen no es dada a afirmar ni desmentir chismes, en esta ocasión la cantante publicó una imagen que deja claro el número de días que lleva confinada en casa con los suyos. Más clarito, el agua. Con esta fotografía en sus historias de Instagram y un escrito sobre la situación que nos rodea actualmente por motivo del coronavirus demuestra su absoluto respeto al duro momento que vivimos. Image zoom JLo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta imagen en un sexy pijama de alguna de sus películas o videos en la que apunta que se trata del día 18 de su cuarentena, queda todo más que aclarado. Por si alguien tenía alguna duda. Es cierto que Jennifer y su novio son unos deportistas natos y les encanta hacer ejercicio, pero también hemos podido ver a través de sus redes cómo están llevando estos días en casa con sus hijos. A través de directos, de publicaciones divertidas en familia y mensajes positivos, la pareja se ha mostrado muy comprometida con todo lo que está ocurriendo. Advertisement

