Así reaccionó Jennifer Lopez al supuesto registro de Ben Affleck a una página de citas Después de las declaraciones de Emma Hernan sobre su supuesto match con el actor en la aplicación de Raya, JLo ha compartido una imagen que lo dice todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo a lo que está acostumbrada Jennifer Lopez, es a que se hable de ella y de sus relaciones largo y tendido, en esta ocasión, de Ben Affleck. Las declaraciones de Emma Hernan, experta en negocios inmobiliarios del popular show Selling Sunset, reveló en este programa de Netflix que había coincidido con Ben Affleck en Raya. Algo que el representante del actor negó rotundamente a PEOPLE: "Raya ha confirmado que Ben Affleck no ha sido un miembro activo de la aplicación durante los últimos años", confirmó. Pero, ¿qué tiene que decir a todo esto Jennifer? ¿Realmente le afectan estas cosas o las ignora por completo? Su más reciente publicación al salir todo el asunto a la luz responde a cualquier duda. Jlo Ben Affleck Credit: Gotham/GC Images A diferencia de otras ocasiones en las que Jen publica looks apoteósicos, éxitos en su carrera o anuncios especiales a sus fans, esta vez hizo algo muy distinto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una chupachús verde en la boca y un divertido juego con él en sus labios, mandó besos a todos con una amplia y feliz sonrisa. "Besos de chupachús color verde", escribió junto a estas traviesas imágenes. La también actriz aparece vestida de lo más casual y con actitud muy juguetona como copiloto de un coche. Con un gesto tan divertido como curioso, JLo hizo repartió besos al objetivo de la cámara. ¿Casualidad o indirecta? Ya cada cual que lo interprete como quiera. Lo cierto es que la artista de 52 años está radiante, ilusionada y entusiasmada con su compromiso, un bienestar que nada ni nadie se lo va a arrebatar.

