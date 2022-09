¡La foto de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck que ha dado la vuelta al mundo! Además del vestido, la novia, los detalles del enlace y sus invitados, hubo una imagen que enterneció especialmente y arrancó alguna que otra lagrimita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se hizo esperar, pero por fin ocurrió. Jennifer Lopez mantuvo la intriga sobre su boda un par de semanas antes de mostrar fotos de lo que aquel día pasó en Savannah. Lo ha hecho en su canal de suscripción, On the JLo, donde ha contado con lujo de detalles, y mucho amor, todo lo que allí pasó no solo en le gran día, sino también los previos a la unión. Después de superar un virus estomacal que azotó a varios invitados, todo se arregló y allí lo pasaron de maravilla. Las fotos de los enamorados mirándose como si no hubiese un mañana son la viva imagen del romanticismo. Pero ha habido una instantánea que ha emocionado especialmente y en la que, precisamente, no está la novia. Tiene que ver más con el lado de Ben Affleck y una parte de su vida que significa mucho para él. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO La foto que ha dado la vuelta al mundo y que no tiene nada que ver con la parejita, muestra uno de los momentos más entrañables de este enlace. En ella aparecen Ben y su mamá Chris Anne Boldt, quien se mostró feliz y orgullosa ante este nuevo paso en la vida de su hijo. El cariño entre ambos traspasa la imagen. Los gestos de sus caras y cómo ella le abraza con su brazo y él la besa en la frente emocionaron a todos. Ben Affleck Ben Affleck y su madre Chris Anne Boldt | Credit: On the JLo A pesar del pequeño percance que sufrió Chris tras caerse un día antes de la boda de su hijo y tener que ser atendida por los médicos, la imagen demuestra que no llegó a mayores. La mujer se hizo un herida que fue tratada rápidamente en un centro médico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque su hermano Casey Affleck no pudo estar en la boda junto a su madre y hermano, sí le dedicó unas bonitas palabras a su hermano mayor y a su cuñada a través de las redes. Ben Affleck, Jennifer Lopez and Casey Affleck Ben Affleck, Jennifer Lopez y Casey Affleck | Credit: Bauer-Griffin/GC Images "Merece la pena esperar por las cosas buenas. Por los nuevos giros, comienzos y nuevos momentos de ese viejo amor. Bienvenida a la familia. Prepárate para lo que es la verdadera disfunción. ¡Estoy de broma! Jen, eres estupenda. Te queremos mucho", escribió el también actor.

