¡Jennifer Lopez comparte sus fotos más íntimas de su primer día de Acción de Gracias en Ben Affleck! La actriz y cantante publicó su álbum más entrañable y personal de esta gran fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha hecho esperar, pero Jennifer Lopez no ha defraudado. Después de borrar todas las imágenes de sus redes sociales y empezar desde cero anunciando su nuevo trabajo musical This is me... Now, ahora tocaba compartir su primera publicación en esta nueva etapa de su vida. Y, sin duda, ha superado todas las expectativas de sus seguidores. La cantante ha mostrado un video que encadena las imágenes más íntimas y entrañables de su esposo Ben Affleck, sus hijos y su familia en un día tan especial como Acción de Gracias. ¿Cómo lo celebraron? La incógnita queda resuelta. JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck | Credit: (Photo by Gotham/Wireimage) Jen eligió un ramillete de instantáneas muy emotivas que dejan al descubierto el gran amor que se profesa la pareja y la unión tan especial de la que goza su familia. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Max dormido en el hombre de Ben y Emme compartiendo un cómplice momento con el actor son algunas de las imágenes que ha publicado JLo. También ha hecho cómplice a su público de cómo luce la decoración de su casa y la rica comida que han disfrutado en esta celebración tan familiar. Campo, paseos, animales, risas y, sobre todo, amor. La viva imagen no solo de la felicidad sino de la realización de un sueño, el de crear esa familia que Jennifer siempre soñó y hoy es un hecho.

