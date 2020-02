Jennifer López y su hija Emme estremecen en el Super Bowl con su 'protesta' por los niños encerrados en la frontera Jennifer López y su hija Emme mandaron un fuerte mensaje político durante su actuación en el Super Blow LIV al protestar por los niños encerrados en la frontera. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Emme Maribel Muñíz, la hija de Jennifer López de solo 11 años, ha emergido como una de las estrellas del Super Bowl 54 al encabezar uno de los momentos más impactantes y estremecedores del show que su mamá y Shakira montaron para el medio tiempo del partido. La también hija del salsero Marc Anthony dejó a todos boquiabiertos al surgir en el escenario dentro de una jaula con barrotes iluminados por luces blancas. A su alrededor, otros pequeños aparecían dentro del tipo de estructuras que resplandecían en la oscuridad. A gatas, la pequeña salió de su ‘encierro’ y empuñando el micrófono, toda vestida de blanco, comenzó a entonar el tema “Let’s Get Loud”, que inmorltaizara su mamá en 2000. Decenas de niños vestidos del mismo color y con la bandera de Estados Unidos plasmada en cristales en su camisa le hicieron coro, mientras que Shakira los acompañaba en los tambores. De inmediato, Emme comenzó a entonar el tema clásico “Born in the USA”, del rockero Bruce Springsteen, para recibir a su madre de vuelta en el escenario quien apareció cubierta por una enorme capa de plumas de dos caras que por un lado llevaba los colores la bandera de Puerto Rico y por el otro los de la Unión Americana. Ahí unió su voz a la de su hija para exclamar “¡Vamos a hacer ruido, porque he de vivir mi vida!”. Madre e hija y su enorme coro y bailarines aparecieron entonces con un enorme fondo que simulaba un enrejado metálico color rojo encendido. Twitter al rojo vivio comentando el intenso momento: Tomas aéreas mostraban cómo Emme y su coro de niños formaron el símbolo del sexo femenino: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN De inmediato, las redes notaron el gesto en clara alusión a la crisis migrante de la frontera sur con México que cobró urgencia en 2018 cuando familias comenzaron a ser separadas al ser detenidas tras cruzar la línea fronteriza sin papeles. Según múltiples fuentes periodísticas y humanitarias, decenas de menores de edad han sido detenidos por la política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump. Algunos de ellos quedaron encerrados en jaulas “de malla de alambre de unos 32×32 pies cerrada con cadenas’”, como aseguró en su momento Jeff Merkley, senador del estado de Oregon al visitar un centro de detención de migrantes en McAllen, Texas, en entrevista con la cadena CNN. El potente actor de J-Lo y su hija marcó el momento más solemnre del show. Posteriormente la fiesta continuó con la llegada de Shakira quien uniéndose en el canto con la Diva del Bronx interpretó su tema, también clásico, “Waka Waka (This Time for Africa)” de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. El evento constituye un raro suceso para Jennifer López, quien a diferencia de su exmarido, Marc Anthony, ha hecho pocas declaraciones políticas tan directas como esta, especialmente arriba de los escenarios. Advertisement

