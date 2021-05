Los Red Sox de Ben Affleck mortifican a Alex Rodríguez con una muestra de cariño a Jennifer López El equipo de Boston, rival eterno de los Yankees de Nueva York en los que jugó ARod, le envió un cálido mensaje a la Diva del Bronx: "Te extrañamos". Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que Jennifer López y Ben Affleck parecen haber abierto un nuevo capítulo en su relación el equipo de béisbol Boston Red Sox del que es fan declarado el actor quiere que la Diva del Bronx se olvide de los Yankees de Nueva York en los que jugó Alex Rodríguez. La franquicia de la capital de Massachusetts recurrió a sus redes sociales para enviarle un mensaje a la artista con un video del recuerdo de cuando asistió a un juego en el Fenway Park de Boston en 2019, con motivo de que ARod en ese momento participaba en el show Sunday Night Baseball. Los Red Sox compartieron en su cuenta de TikTok esas imágenes del pasado con el mensaje ce "Te extrañamos, J-Lo". "Para la chica del proyector de las noches de béisbol en el 2019. Nunca te olvidaremos. Regresa pronto. Te extrañamos", dice el video, en el que se ve a la diva sentada junto a la mascota del equipo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Red Sox no solo son los acérrimos rivales del antiguo equipo de Rodriguez, sino que son el equipo favorito de Affleck, quien se crió en las afueras de Boston. ¿Regresará JLo a Fenway Park ? Está por verse. La cantante creció en El Bronx, el vecindario en el que se levanta el estadio de los Yankees, pero no es un secreto que en su momento acompañó a Affleck a los juegos de los Red Sox cuando eran pareja hace más de 17 años. Por el momento no hay. ninguna confirmación de que los antiguos tortolitos hayan retomado la relación sentimental que casi los lleva al altar, pero una fuente cercana a la cantante aseguró a People que está muy emocionada con el reencuentro con el actor de Argo. Alex Rodriguez, Jennifer Lopez and Ben Affleck Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic; Emma McIntyre/AMA2020/Getty Images for dcp; Noam Galai/Getty Images ¿Qué opina Rodríguez de todo esto? No está nada contento, ya que tenía la esperanza de arreglar su relación con la cantante, según la fuente. Tal vez por eso, cuando le preguntaron por el acercamiento de su ex con el actor, se limitó a decir: "Vamos Yankees"

