Jennifer López apuesta por un cuento clásico en su nuevo proyecto Jennifer López producirá una serie basada en el musical la Cenicienta protagonizado por la legendaria actriz Julie Andrews en 1957. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López siempre está en busca de nuevos retos y proyectos, y al parecer ha encontrado uno que revivirá una clásica historia de amor. La actriz y cantante anunció que apostó por reinventar el clásico musical de La Cenicienta. A través de sus redes sociales, López se mostró emocionada por la serie de televisión que producirá junto a Skydance Television y Concord Originals bajo su compañía Nuyorican Productions. Para el proyecto, la llamada diva del Bronx trabajará con la creadora y directora de éxitos televisivos juveniles Rachel Shukert. El proyecto, al parecer, será la versión adulta de la popular historia que popularizó Disney, ya que no se basará en la clásica cinta animada sino en el musical de Rodgers & Hammerstein que protagonizó la legendaria actriz Julie Andrews en 1957. "La historia de la Cenicienta es tan relevante ahora como lo ha sido siempre", expresó Bill Bost, presidente de Skydance, según The Hollywood Reporter. "Esta historia de amor tan aspiracional, de familias poco convencionales y del sorprendente poder de los deseos, ha inspirado a audiencias alrededor del mundo por siglos, y estamos emocionados de trabajar con Jennifer, Rachel, Concord y la organización Rodgers & Hammerstein para llevar nuestra versión a la pantalla chica". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Jennifer Lopez | Credit: Photo by Steve Granitz/FilmMagic Por su parte, el vicepresidente de desarrollo y producción de Concord aseguró que la mancuerna creada con la compañía de la cantante, los acercará a la meta de recrear clásicos musicales para la nueva generación. El icónico musical que llegó a la pantalla chica en 1957 fue visto por más de 100 millones de personas, reportó Harper's Bazaar. Desde entonces ha sido recreada infinidad de veces, con una adaptación en 1997, protagonizada por la actriz y cantante norteamericana Brandy, teniendo como hada madrina a la ya fallecida Whitney Houston. A finales del año pasado, la cantante cubana Camila Cabello protagonizó la versión más reciente para la gran pantalla del clásico cuento de hadas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López apuesta por un cuento clásico en su nuevo proyecto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.