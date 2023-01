Primeras imágenes de Jennifer López en este 2023, ¡sin gota de maquillaje y vestida toda de rosa! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: IG/Jennifer lópez Radiante, sin gota de maquillaje y toda vestida de rosa la Diva del Bronx reapareció tras días sin dar señales de vida. Además: El. rey Carlos visto por primera vez desde la publicación de las memorias de Harry y Jessica Alba festeja a su hijo en Disney, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: IG/Jennifer lópez Radiante, sin gota de maquillaje y toda vestida de rosa la Diva del Bronx reapareció tras días sin dar señales de vida para mostrar cómo se preparaba para la presentación de su esperada cinta Shotgun Wedding (Prime Video). 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Alba y Cash Warren Jessica Alba y Cash Warren Credit: Mega/The Grosby Group Marido y mujer lucen felices durante su paseo por Disneyland en Anaheim, CA., donde celebraron los cinco años de su hijo Hayes (no fotografiado). 2 de 7 Ver Todo Will Smith will smith Credit: Mega/The Grosby Group A casi un año de generar una enorme controversia tras propinarle una bofetada al comediante Chris Rock en la pasada entrega de los premios Oscar, captamos al actor Will Smith en plena videollamada por las calles de L.A. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Robert Downey Jr. Robert Downey Jr Credit: The Image Direct/The Grosby Group ¡Irreconocible! Así apareció el actor —reconocido como Iron Man en las cintas de Marvel— durante las filmaciones de Sympathizer en Los Ángeles. 4 de 7 Ver Todo Bard Pitt Brad Pitt Babylon premiere Londres Credit: Joe Maher/Getty Images El actor de 59 años luce tan apuesto como siempre en la premiere de su cinta Babylon, en Londres . ¿Será el amor? 5 de 7 Ver Todo Osiris Orozco, Tita Bravo y Alfredo Adame Osiris Orozco, Tita Bravo , Alfredo Adame Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Las tres celebridades ofrecieron una conferencia de prensa para presentar el Calendario Ejecutivo 2023, que como podemos ver al fondo, tiene contenido no apto para cardíacos, ¡uy! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rey Carlos Príncipe carlos reaparece Credit: Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images Todas las miradas se posaron en el monarca británico a su paso por Aboyne, Escocia, donde apareció vestido a la usanza local para visitar un local de servicio comunitario. Es su primera actividad oficial posterior al lanzamiento de las explosivas memorias de su hijo, el príncipe Harry. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Primeras imágenes de Jennifer López en este 2023, ¡sin gota de maquillaje y vestida toda de rosa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.