Jennifer López rinde tributo a su esposo con una joya La cantante no se cansa de rendirle tributo al hombre que siempre ha estado en su corazón: Ben Affleck. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López lleva a Ben Affleck muy cerca de su corazón. Hace unos días, la cantante presumió un nuevo collar que dejaba saber al mundo que ya es una mujer casada. "Mrs" [señora] decía la prenda. Pero ese detallito no le fue suficiente. Este jueves, la intérprete de 53 años, dejó más claro quien es su verdadero macho, con otra joya de la marca Halston que lleva el nombre de su esposo junto al de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es evidente que desde que reavivaron su relación en abril del año pasado, la intérprete ha portado significativas alhajas homenajeando a Ben, por ejemplo, en agosto lució un collar con el nombre del actor durante su romántico viaje por Portofino, Italia. De acuerdo a reportes, la joya habría sido un regalo de Affleck cuando la también actriz cumplió 52 años. Ralph Lauren SS23 Runway Show Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Amy Sussman/Getty Image "Con la pieza que Ben creó para Jennifer, claramente comunicaba su amor, pero también era un recordatorito de su capacidad de cambio y crecimiento", declaró el cofundador de la marca Fundrae, Beth Bugdaycay, a E! News, en aquel momento. ¡Viva el amor!

