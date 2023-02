Jennifer López presume la parte menos sexy de su cuerpo ¡y deslumbra! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx se apareció por las calles de L.A. con una prenda desgarrada que revelaba esa parte de su fisonomía, ¡y vaya resultado! Además: Salma Hayek cubierta hasta las orejas y Lin Manuel Miranda dedica West Side Story a Rita Moreno, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx se apareció por las calles de L.A. con unos jeans desgarrados que revelaban por completo la parte menos sexy de su cuerpo: sus rodillas, ¡y vaya resultado! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: Neil Mockford/GC Images Luciendo un atuendo muy distinto al vestido transparente que le vimos en la premiere de Magic Mike la chaparrita se dejó ver en look coordinado por las calles de Londres. 2 de 6 Ver Todo Rosalía Rosalía Credit: Splash News/The Grosby Group En Nueva York aún hace frío, pero eso no le importó a la cantante española quien con una sencilla blusa, pantalones holgados y taconazos de plataforma salió a almorzar por el barrio de SoHo, ¡wow! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Rita Moreno y Lin-Manuel Miranda Rita Moreno Lin Manudel Miranda "West Side Story" Credit: Gladys Vega/ Getty Images La ganadora al Oscar empuña el micrófono ante la atenta mirada del dramaturgo y actor quien le dedicó la puesta en escena de West Side Story a la gran actriz y que por estos días se escenifica en el teatro de Bellas Artes en San Juan, P.R. 4 de 6 Ver Todo Miguel Ríos Miguel Ríos Credit: Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images El legendario artista habló en Madrid sobre su próxima gira europea, ¡qué viva el rock! 5 de 6 Ver Todo Jennifer Coolidge Jennifer Coolidge Hasty Pudding 2023 Woman of the Year Award Credit: Erin Clark/The Boston Globe via Getty Images En el campus de la universidad de Harvard, en Boston, MA., captamos a la estrella de White Lotus (HBO) —y compañera de JLO en su más reciente cinta Shotgun Wedding— recibiendo la investidura como la Mujer del Año por parte de la compañía de teatro The Hasty Pudding de la prestigiada institución. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

