Jennifer Lopez escandaliza con su escotazo más salvaje ¡a la altura del vestido de Versace! Lo ha vuelto a hacer. A sus 50 primaveras JLo provoca cortocircuitos con uno de sus escotes más atrevidos de su trayectoria. Pasen y vean. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando creemos que ya lo hemos visto todo en ella, entonces llega Jennifer Lopez y nos rompe todos los moldes. La cantante ha vuelto a hacer de las suyas y nos ha dejado sin palabras con su nueva fotografía en redes. Toda una oda a la sensualidad y belleza que solo ella puede conseguir con su encanto particular. Con motivo del Día de la Tierra, la también actriz colgó una imagen de esas que cortan la respiración. Su escote de vértigo es el gran protagonista porque no, no es lo de siempre, va más allá. Tanto que casi nos hace recordar la imagen que se quedará por siempre grabada en nuestra retina: la de su traje de Versace. En aquella ocasión la apertura delantera llegaba hasta más allá del ombligo. En este caso no, pero el nivel de sensualidad es equiparable. Casi dos millones y medio de likes en menos de unas horas lo dice todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y todo esto a sus 50 años. La prometida de ARod llama la atención se ponga lo que se ponga. Por si esta foto no fuera bastante, con motivo de la celebración del cumpleaños de Ella, la hija pequeña del deportista, Jennifer también volvió a causar sensación. El calor era tal que no dudó en quitarse la camiseta y quedarse en sujetador frente a todos. Solo ella. En pantalones cortos, absolutamente de sport y sin una gota de maquillaje, JLo mostró su belleza al natural sin filtro de ningún tipo. A la vista está que la también empresaria se encuentra en plena forma y se ponga lo que se ponga todo le sienta como un guante. Aunque ella y su novio fueron criticados por organizar esta fiesta para la joven, ellos hicieron caso omiso y disfrutaron de esta celebración. Jen llevaba su mascarilla al igual que otras personas, pero no todos cumplieron ese requisito. El momento quedó grabado y las quejas no se hicieron esperar. Advertisement

Close Share options

Close View image Jennifer Lopez escandaliza con su escotazo más salvaje ¡a la altura del vestido de Versace!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.