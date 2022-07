Jennifer López presume cuerpazo tras su boda con Ben Affleck Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group Con pantalones entallados y un coqueto top anudado a la cintura la Diva del Bronx apareció rumbo al estudio de baile en Los Ángeles ¡mira las fotos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group Con pantalones entallados y un coqueto top anudado a la cintura la Diva del Bronx reapareció tras su boda de este fin de semana en Las Vegas con su gran amor, el actor Ben Affleck, y a solo unos días de cumplir sus 53 años, ¡wow! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio JLO Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx iba camino al estudio de baile y combinó su look casual con espectacular anillo de casada que recibió de parte de su hoy marido. 2 de 9 Ver Todo Carlos Ponce y Karina Banda Carlos Ponce, Karina Banda Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group Marido y mujer fueron captados a su arribo a Puerto Rico para participar en la entrega de Premios Juventud que se celebrarán esta noche en San Juan. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Julián Gil y Valeria Marín Julian Gil y Valeria Marín Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group El galán de telenovelas y la periodista mexicana también fueron captados en Borinquen en anticipación de la gran fiesta musical que se transmitirá a partir de las 7:00 p.m. de hoy, por Univision. 4 de 9 Ver Todo Mariana Bastón y Eva Longoria Eva Longoria y Mariana Bastón Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La actriz texana (der.) fue captada durante un paseo por Marbella al lado de una de las hijas de su marido, José Bastón. 5 de 9 Ver Todo Jaime Camil Jaime Camil, Heidi Balvanera, Elena y Jaime III en el parque Disneyland Credit: Cortesía: Phil McCarten/Disneyland Resort El actor mexicano celebró su cumpleaños en el parque de Disneyland Resort en Anaheim, CA., acompañado por sus hijos Jaime III y Elena, su mujer, Heidi Balvanera, y el adorable Miguel de la cinta de Pixar Coco. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Suri Cruise Suri Cruise Credit: Backgrid/The Grosby Group La hija de Tom Cruise y Katie Holmes fue captada antes de ingresar a un cine con un amiguito en la ciudad de Nueva York. 7 de 9 Ver Todo Donald Trump Donald Trump, Melania Trump, Ivanka Trump, Eric Trump, Donald Trump JR, Jared Kushner, Kimberly Guilfoyle, Lara Trump Credit: Backgrid/The Grosby Group El expresidente se hizo acompañar de su familia en el funeral de su exmujer, Ivana Trump, fallecida a los 73 años tras sufrir una caída. 8 de 9 Ver Todo Sandra Echeverría Maria Felix Sandra Echeverria Credit: Mezcalent La actriz mexicana es captada en Ciudad de México durante los preparativos de su caracterización como la doña María Félix. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

